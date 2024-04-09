搶購買力｜PARK SEASONS預告提價半成

黃光耀(右二)稱，PARK SEASONS定價較上期有5%至10%提價空間。(林俊源攝)

新盤攻勢浪接浪盡吸購買力！會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」昨上載樓書，提供685伙，實用面積277至537方呎，發展商預告最快周內開價，涉最少138伙，最少有5%提價空間。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期定價較上期「SEASONS PLACE」有5%至10%提價空間，但因單位面積較上期細，故入場價或更低，全數單位售價料低於1,000萬元。

據樓書顯示，「PARK SEASONS」為整個發展項目第2座，細分2A及2B兩翼，全屬一房及兩房單位。一房佔294伙，實用面積314至335方呎；兩房涉336伙，實用面積436至537方呎；另設12伙連平台及13伙連天台特色單位，實用面積277至537方呎。

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