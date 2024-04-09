搶購買力｜PARK SEASONS預告提價半成

新盤攻勢浪接浪盡吸購買力！會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」昨上載樓書，提供685伙，實用面積277至537方呎，發展商預告最快周內開價，涉最少138伙，最少有5%提價空間。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期定價較上期「SEASONS PLACE」有5%至10%提價空間，但因單位面積較上期細，故入場價或更低，全數單位售價料低於1,000萬元。
據樓書顯示，「PARK SEASONS」為整個發展項目第2座，細分2A及2B兩翼，全屬一房及兩房單位。一房佔294伙，實用面積314至335方呎；兩房涉336伙，實用面積436至537方呎；另設12伙連平台及13伙連天台特色單位，實用面積277至537方呎。
Blue Coast首開放四房示範單位
長江實業集團(1113)與港鐵合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」透露短期內加推新價單，有機會周六展開次輪銷售。發展商昨開放1個無改動交樓標準示範單位予傳媒參觀，屬四房一套連儲物房洗手間間隔，以1A座28樓B室為藍本搭建，實用面積1,267方呎，連38方呎露台，以巨廳大房設計，客飯廳加主人房已逾500方呎，廚房內廚櫃連電器零售價達111萬元。
緹外6億標售頂層複式大宅
嘉里建設(683)龍駒道現樓豪宅「緹外」昨招標售出1座6樓及7樓A室頂層複式大宅，實用面積8,239方呎，連2,648方呎天台，五房五套房另設三間工人房間隔，以6億元成交，呎價約72,824元；包括兩個住宅停車位的認購權，每個住宅車位認購價為600萬元。項目年內錄7宗成交，迄今累沽12伙，總成交金額逾47億元。
資本策略彌敦道新盤命名「高臨」
資本策略地產(497)旗下九龍彌敦道新盤命名為「高臨」，提供259伙，實用面積232至1,589方呎，涵蓋一房至三房，當中主打兩房；另設特色單位，料短時間內上載樓書，或於月內推售。