搶頭啖湯｜減息在即 啟德率先爆新盤戰 維港．雙鑽市價賣403萬入場

游偉光(左)表示，區內已開售項目無法直接與維港．雙鑽比較。

美國減息在即，本月新盤爆混戰，當中位於主戰場啟德的中國海外(688)旗下維港．雙鑽昨率先交出首張價單，涉及141伙，實用面積包括247開放式至493方呎兩房單位，折實售價介乎403.3萬元至1,024.6萬元。以入場費計，為區內今年第三低的新盤首批開價。

維港．雙鑽為位於啟德海灣半島(Park Peninsula)的臨海地標發展項目，首張價單141個單位佔項目全數單位約20%，包括18伙開放式、76伙1房及47伙兩房單位，除了14伙兩房單位外，其餘全數為開放式廚房。項目首批折實呎價介乎16,328至20,783元，入場單位為1B座2樓E室，實用面積247平方呎，折實呎價16,328元。