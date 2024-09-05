搶頭啖湯｜減息在即 啟德率先爆新盤戰 維港．雙鑽市價賣403萬入場

美國減息在即，本月新盤爆混戰，當中位於主戰場啟德的中國海外(688)旗下維港．雙鑽昨率先交出首張價單，涉及141伙，實用面積包括247開放式至493方呎兩房單位，折實售價介乎403.3萬元至1,024.6萬元。以入場費計，為區內今年第三低的新盤首批開價。
維港．雙鑽為位於啟德海灣半島(Park Peninsula)的臨海地標發展項目，首張價單141個單位佔項目全數單位約20%，包括18伙開放式、76伙1房及47伙兩房單位，除了14伙兩房單位外，其餘全數為開放式廚房。項目首批折實呎價介乎16,328至20,783元，入場單位為1B座2樓E室，實用面積247平方呎，折實呎價16,328元。
維港．雙鑽設「90天現金優惠付款計劃」及「建築期付款計劃」，前者可享2%折扣優惠，連同其他優惠，折扣最高10%。
中國海外地產有限公司董事總經理游偉光表示，定價主要參考啟德跑道區面向維多利亞港及啟德城中心面對啟德體育園的相關項目。他又指，項目前臨都會公園，可覽啟德體育園、維港雙景致，區內已開售項目無法直接比較。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，是次開價屬市價推盤，料項目可吸引上車客及收租客。
柏蔚森III周六賣75伙 460萬入場
另外，同樣位於啟德、新世界發展(017)與遠東發展(035)合作的柏蔚森III亦趁勢於本周六進行新一輪銷售，涉及75伙，包括一房、兩房及三房單位，並因應中秋節臨近推2.8萬元的中秋優惠，再扣除最高折扣10%，折實平均呎價18,778元，折實入場費459.8萬至1,499萬元，折實呎價16,508元至22,508元。新世界營業及市務(特別項目) 及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，「柏蔚森」系列開售1個多月共售出317伙，佔可售單位逾75%，套現逾21.8億元。