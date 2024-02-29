撤前撤後同樣蝕！翔龍灣海景兩房3年輸近百萬 海日灣套三房5年貶值兩成｜二手市況

業主睇淡後市 昨深夜再劈一成沽翔龍灣海景兩房
土瓜灣臨海屋苑翔龍灣錄撤辣後首宗二手成交。中原地產翔龍灣分行經理吳子麟表示，分行促成屋苑2座低層F室易手，單位實用面積427方呎，屬兩房間隔，座向西南，享有海景。業主於今年1月以低價650萬元放盤，農曆新年期間降價至600萬元，叫價屬同類放盤近10年新低。昨日撤辣後，市場睇樓量增加，加上業主看淡後市，心灰意冷，深夜再劈一成，最終累減97萬元或約15%，以553萬元沽出，折合實用呎價12,951元。他續指，新買家為同區用家，見單位價格相宜，即入市自用。原業主則於2021年以650萬元買入單位，持貨近3年，是次沽出帳面需蝕讓97萬元，蝕幅近15%。
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海日灣套三房撤辣前880萬沽 帳跌231萬
另外，大埔白石角海日灣套三房戶於撤辣前沽出，5年樓價大幅貶值逾230萬元。中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，財案公布前不少用家偷步入市，分行最新錄海日灣1期B2座中層F室成交，單位實用面積788方呎，採套三房間隔，座向西南，享內園景；單位開價約966萬元放盤，議價後以880萬元沽出，實用平均呎價約11,168元。據悉，新買家為外區用家，原業主則於2019年4月以1,111萬元購入單位，持貨5年轉手，帳面蝕讓約231萬元離場，單位期間貶值約20.8%。
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