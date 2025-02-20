撤辣一周年｜中原：二手私人住宅交投升近35% 「5球」以下買賣急增逾八成｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年《財政預算案》政府全面撤辣，加上9月減息周期啟動，刺激樓市交投復甦。全面撤辣即將滿一周年，撤辣後(2024年2月28日至2025年1月31日)二手私人住宅成交量錄27,764宗，較撤辣前(2023年2月28日至2024年1月31日)的20,667宗上升34.3%。其中價值500萬元或以下的成交撤辣後錄12,570宗，較撤辣前急升81.6%，而同期500萬元以上的成交只升10.6%，細價樓的升幅明顯跑贏大市。以區議會分區計，全部18區的二手成交撤辣後均有一成半以上升幅，有17區的升幅集中於500萬元或以下的成交。

九龍區二手私人住宅成交量撤辣後增加46.8%，升幅為三個主要區域之中最大。九龍西(油尖旺、深水埗、九龍城)合計上揚48.6%，升幅優於九龍東(黃大仙、觀塘)的38.9%。分區中，九龍城整體成交升幅最大，撤辣後大升60.3%，當中500萬元或以下的低價上車盤買賣升89.5%，因為區內成交量最多的紅磡及土瓜灣升逾七成，九龍城、何文田及黃埔亦升逾倍；而500萬元以上亦有47.4%升幅，是受到區內啟德及九龍塘買賣帶動所致。至於油尖旺及觀塘整體成交分別升55.7%及46.9%，500萬元或以下升幅均超過九成，同樣升90.4%，比同期500萬元以上的24.6%及12.7%升幅明顯為高。

港島區二手私人住宅成交量撤辣後升39.7%。港島西(中西區、灣仔)合計升50.9%，升幅較港島東南(東區、南區)的30.8%為高。中西區及灣仔整體成交分別升55%及44.9%，當中500萬元或以下均飆升逾一倍，升1.17倍及1.18倍，顯著拋離同期500萬元以上的31.4%及24.3%升幅。

新界區二手私人住宅成交量撤辣後上揚26.2%。新界東(北區、大埔、沙田、西貢)合計升28.3%，升幅略高於新界西(葵青、荃灣、屯門、元朗、離島)的24.6%。分區升幅最大是北區，撤辣後整體成交升51.9%，當中500萬元或以下升1.1倍，但500萬元以上卻跌9.2%。葵青、荃灣、屯門及元朗均出現500萬元或以下成交升，而500萬元以上成交跌的情況。

值得留意是，離島是唯一一個500萬元或以下升幅輕微少於500萬元以上的分區，因為區內東涌市中心及愉景灣的低價和中高價買賣均相當活躍。離島整體成交升37.2%，500萬元或以下升35.8%，500萬元以上則升37.9%。

本文的統計資料以成交日期計算，並截至今年2月13日之買賣登記合約。去年2月28日撤辣生效，數據以撤辣前後11個月兩個時段的成交作比較；數據撇除市建局收購及已知內部轉讓成交。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)