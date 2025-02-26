撤辣一周年｜短炒成交141宗 呢年炒風最狂 現炒家數量少逾九成｜樓市數據

本港樓市自撤辣後，炒家活動顯著增加。中原地產數據顯示，自去年全面撤辣至今近一年，市場錄得過百宗持貨不足1年的轉售個案，較撤辣前急升13倍，惟目前短炒只佔整體成交0.3%，遠低於樓市高峰期炒家比例高逾一成。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府去年2月宣布全面撤辣，包括取消額外印花稅(SSD)、買家印花稅(BSD)及新住宅印花稅(NRSD)，部分投資者重出江湖，刺激短炒成交顯著增加。 據中原地產統計，在撤辣至今共錄得的41,007宗二手私人住宅買賣登記中(以簽署正式買賣合約計)，其中141宗屬持貨不足1年的轉售個案(當中或涉內部轉讓)。對比撤辣前的2023年，全年短炒個案僅10宗，可見於撤辣效應下，短炒個案大幅上升13倍。

註：

1. 所有數據來源於二手住宅市場。

2. 1997年,2010年和2023年短炒數據基於年內買入再賣出的案例計算。

3. 2024年短炒數據從《財政預算案2024/25》公布（2024年2月28日）後至2025年2月19日的轉售案例計算。

4. 日期數據是以正式買賣合約計算。

短炒個案賺多過蝕 平均賺幅 7.2% 上述141宗短炒個案，賺多過蝕，獲利成交佔76宗或54%，平均賺幅7.2%，持貨時間由7至314天不等，平均持貨則153天。其中有31宗賺幅高於10%，包括馬鞍山富寶花園6座中層E室，實用面積431方呎，屬兩房間隔，去年撤辣後、4月獲買家「撈底」以305萬元連地價買入，8月再以380萬元轉手，短炒4個月，帳面獲利24.6%，成撤辣後賺幅最大的短炒個案。 另一宗短炒賺錢個案同樣是居屋，涉及單位為屯門兆山苑D座低層6室，實用面積546方呎，屬三房間隔，去年3月以298萬元售出，7月再以370萬元轉售，4個月搶貴72萬元或24.2%。此外，有投資者於去年6月斥6,650萬元購入何文田晟林一伙複式戶，12月以7,050萬元沽出，持貨半年帳面獲利400萬元，則是撤辣後短炒獲利金額最高個案。

逾三成短炒屬蝕讓 平均蝕幅 15% 不過，撤辣後有人歡喜有人愁，超過三成短炒屬蝕讓、佔45宗，平均蝕幅近15%，個別蝕幅更達三成。其中青衣明翹匯2座高層A室，實用面積808方呎，上月以1,050萬元轉售，呎價12,995元；原業主於去年5月、撤辣後斥1,587.6萬元以公司名義一手購入，持貨約8個月，帳面貶值約537.6萬元或34%，成撤辣後短炒蝕讓金額最大成交。

97 年炒風最癲 全年短炒逾 1.7 萬宗 陳永傑表示，其實現時樓市炒風並不熾熱，即使已全面撤辣，短炒個案只佔整體成交0.3%。過去樓市炒風熾熱，除了用家及投資者外，也吸引大量炒家入市，2010年是其中一個炒家活躍時期，全年錄逾12.2萬宗二手成交中，短炒個案多達6,680宗，比例5.5%，相當於每月有557宗短炒。1997年更瘋狂，全年短炒逾1.7萬宗，是今日的120倍，短炒比例高達13%。由此可見，現時炒家數量比高峰期減少逾九成。 事實上，撤辣後至今樓價跌逾5%，短期轉讓已較難有利可圖。他續稱，現時本港經濟結構出現史無前例改變，各行各業在過去數年受到不同程度衝擊，連上市公司亦陷入財政問題，樓市亦受影響。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)