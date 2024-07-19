撤辣之後｜上季短年期轉售見9年高 2021年入市成蝕讓重災區

樓市全面撤辣後，曾迅速推高交投量，據中原統計指，當中短年期持貨轉售明顯增多，今年第二季持貨3年或以下的二手私宅買賣登記錄329宗，創2015年第三季587宗後、近9年新高；惟樓價走動反覆下行，業主轉售難逃蝕讓命運，其中上手2021年購入成為重災區，高達96.2%成交為帳面「見紅」。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，第二季329宗買賣登記中，帳面蝕讓比例達88.1%，平均蝕讓幅度17.2%。上手屬一手買入佔39宗，有36宗為蝕讓成交，比例高見92.3%，蝕讓幅度為19%；而上手屬二手買入佔290宗，有254宗屬蝕讓，比例達87.6%，蝕讓幅度為16.9%。

蝶翠峰低層戶3年貶值38% 按上手買入年份計，2021年購入蝕讓比例最高，159宗買賣登記中，有153宗為帳面損手，比例達96.2%，平均蝕讓幅度18.6%亦為最高。帳面蝕幅最大個案為元朗蝶翠峰5期1座低層G室，今年4月以300萬元沽出，以2021年買入價487萬元計算，帳面貶值187萬元或38.4%。 今年內入市沽貨一半「有錢賺」 上手2024年購入錄得8宗，全為600萬元以下；但獲利比例最高達50%，平均獲利幅度9.3%。當中有兩宗帳面獲利逾10%，包括元朗寶豐大廈高層A室，今年1月買入價210萬元，5月以250萬元沽出，持貨僅5個月帳面獲利40萬元或19%；另為太子伊利莎大廈高層A室，今年3月以357萬元入市，5月以395萬元易手，持貨不足三個月帳面賺38萬元或10.6%。