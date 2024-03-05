撤辣之後｜中原陳永傑：一二手交投飆13倍 市民怕遲買更貴加快入市

政府全面撤辣激活樓市，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《財政預算案》全面「撤辣」，加上金管局放寬按揭上限及暫停壓力測試，購買力大爆發，無論用家、內地客及投資客重新入市。事實上，3月首4天全港新盤錄多達625宗成交，較上月同期僅32宗，大幅升近19倍，相當於平均每天有156宗成交。 他估計，相信在發展商加快推盤步伐，3月份一手市場可達約1,500至2,000宗成交，創近1年新高。翻查資料，本港對上一次單月出現逾2,000宗一手成交，要追溯至去年3月，當時有5個新盤開售，包括屯門「NOVO LAND」第2B期、「飛揚」第2期、藍田「KOKO ROSSO」、何文田「瑜一」第1B期，以及元朗「雨後」，帶動當時新盤市場共錄約2,130宗成交。

發展商為求去貨 開價將保持克制 陳永傑認為，雖然辣招已撤，但由於現時一手貨尾量仍有逾2萬伙，屬近20年新高，大量供應有待消化下，發展商為求去貨，開價將保持克制，採取「以量先行」賣樓策略，價錢並非首要考慮目標。至於撤辣後一、二手交投急反彈，陳永傑稱，市民怕遲買更貴，預算案後紛加快入市，中原於3月份所促成的一、二手買賣宗數，較上月同期急升13倍，一、二手各佔40%及60%。