撤辣之後｜二手兩極 反價蝕讓齊現 太古城摸頂貨輸4球甩手

新一份《財政預算案》對樓市全面撤辣，市場氣氛瞬間炒熱，預期二手交投好轉，即出現業主反價及封盤情況。被視為「炒家天堂」的荃灣中心有單位反價8萬元售出；另一邊廂有2021年樓市高峰期入市的業主蝕賣套現，藍籌屋苑太古城三房帳蝕430萬元離場。

預算案宣布撤辣後，多區屋苑出現業主反價及封盤。中原王勤學指，元朗爾巒1座低層A室四房，實用面積1,271方呎。原叫價1,488萬元，現反價100萬元或6.7%，至1,588萬元。納米單位業主亦見進取，利嘉閣馮澤源稱，大埔嵐山9座中層H室，實用面積196方呎，開放式間隔。原叫價268萬元，最新加價32萬元或12%，至300萬元。