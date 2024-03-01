撤辣之後｜二手兩極 反價蝕讓齊現 太古城摸頂貨輸4球甩手

新一份《財政預算案》對樓市全面撤辣，市場氣氛瞬間炒熱，預期二手交投好轉，即出現業主反價及封盤情況。被視為「炒家天堂」的荃灣中心有單位反價8萬元售出；另一邊廂有2021年樓市高峰期入市的業主蝕賣套現，藍籌屋苑太古城三房帳蝕430萬元離場。
預算案宣布撤辣後，多區屋苑出現業主反價及封盤。中原王勤學指，元朗爾巒1座低層A室四房，實用面積1,271方呎。原叫價1,488萬元，現反價100萬元或6.7%，至1,588萬元。納米單位業主亦見進取，利嘉閣馮澤源稱，大埔嵐山9座中層H室，實用面積196方呎，開放式間隔。原叫價268萬元，最新加價32萬元或12%，至300萬元。
4組買家同時洽購荃灣中心
中原張志豪指，荃灣中心18座(濟南樓)中層F室，實用面積329方呎，原則一房，可間兩房，向東南，享市景，去年12月底開價310萬元，財案前先後4次減價，最新叫價280萬元，但撤辣後獲4組買家同時洽購，最終以288萬元易手，較最新放盤價高8萬元，造價仍屬同類單位一年多新低，呎價8,754元。原業主於2009年以117.5萬元入市，持貨15年帳賺170.5萬元。據了解，荃灣中心亦出現業主反價情況，包括4座高層D室，實用面積324方呎，原開價298萬元，業主現接受超過310萬元才考慮，加價最少12萬元或4%。
太古城三房累減120萬沽
有「樓市風向標」之稱的太古城錄得撤辣後首宗成交，消息指，彩天閣中層H室三房，實用面積760方呎，去年12月開價約1,400萬元，最終累減120萬元，至1,280萬元沽出，呎價16,842元。據悉，買家為外區換樓客。原業主於2021年以約1,710萬元入市，持貨3年轉手帳面損失約430萬元。
翔龍灣海景兩房3年貶值97萬
翔龍灣亦錄撤辣後首宗二手成交，中原吳子麟稱，單位為2座低層F室兩房，實用面積427方呎，向西南，享海景。今年1月以650萬元放售，及後降價至600萬元，屬同類放盤近10年新低，因業主看淡後市再劈價一成，累減97萬元，至553萬元沽出，呎價約12,951元。據悉，新買家為同區用家。原業主同於2021年以650萬元入市，持貨3年帳面蝕97萬元。