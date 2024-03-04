撤辣之後｜嘉湖兩日錄13宗買賣 二手搶平盤 成交3年最旺

預算案對樓市全面「撤辣」後，一二手均引發爆買效應。按利嘉閣數據，周末十大屋苑錄31宗成交，按周急升3.4倍，亦為約3年以來新高，當中單計天水圍的嘉湖山莊已佔13宗或42%，而上周只錄1宗。按中原地產數據，嘉湖周末錄11成交，創逾7年來同期新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑過去周末的買家以用家為主，亦有小部分投資收租客，預計成交量將愈來愈多，有望達到50宗水平。

沙田第一城太古城 齊錄4成交

除嘉湖山莊外，中原指另一上車屋苑沙田第一城周末亦錄4宗成交，連同東涌的映灣園有1宗成交，新界區3屋苑的整體成交，已佔十大屋苑逾半。嘉湖山莊最新成交包括樂湖居13座中層D室，實用面積551方呎三房，以468.8萬元易手，實用呎價8,508元。原業主2018年7月以565萬元買入，持貨約6年，帳面蝕96.2萬元，貶值17%。

中原指，港島區3個指標屋苑中，太古城及康怡花園本周末分別錄得4宗及1宗成交，海怡半島未錄成交。而按利嘉閣數據，九龍區4個指標屋苑共錄11宗成交，麗港城錄5宗最多，美孚新村亦錄4宗成交。有代理指，撤辣後將軍澳區周末整體暫錄約20宗買賣，包括新都城3期1座低層H室，實用面積631方呎三房套以700萬元沽出，實用呎價11,094元。