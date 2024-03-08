撤辣之後｜折實均呎1.48萬 泰峯首批開價 市區7年最低

樓市撤辣後首個全新盤開價！王新興集團發展的九龍灣「泰峯」昨首推168伙，提供最高23%折扣，折實價372.7萬元起，折實平均呎價14,808元，屬7年半以來九龍市區新盤最低。有見近日一手成交顯著加快，加上發展商續採低開策略出擊，代理將本月一手成交宗數預測倍升至3,000宗，有望創2016年9月後新高。
王新興集團銷售總監陳芷湄以「東九龍震撼價」形容「泰峯」首張價單。翻查資料，對上折實平均呎價低於此水平的新盤為啟德1號(I)，於2016年8月首推110伙，當時折實平均呎價14,471元。參考東九龍上個應市新盤「啟德海灣」第1期，去年10月首推208伙折實平均呎價19,798元；同區由恒隆地產(101)發展的「皓日」，2021年12月首批100伙折實平均呎價21,548元，「泰峯」首批較前述兩盤低約25.2%及31.3%。
該盤首張價單提供5種付款計劃，折扣率由14%至23%。首批單位包括18伙開放式、39伙一房、38伙兩房開放式廚房及73伙兩房梗廚，實用面積278至561方呎。以最高23%折扣計，折實價372.7萬至888.9萬元，折實呎價12,979至16,161元。入場單位為2A座6樓E室開放式戶，實用面積278方呎。
項目策略性合作夥伴新世界發展(017)旗下Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，定價已參考近期新盤及項目自身獨特優勢，項目將於明日(9日)對外開放示範單位及接受認購登記，最快於兩周內開售，若市場反應良好會安排加推。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，項目屬撤辣後首個開價全新盤，料發展商希望收宣傳之效，並以九龍市區約7年半新低呎價推出，估計佔約三成買家為投資者，料首批必定「一Q清枱」，重現3年前大圍「柏傲莊」的熱鬧場面。他指，本月首6天錄約870宗一手成交，成交量現「小陽春」，故上調本月交投量預測至3,000宗，較原先的1,500宗多一倍，創7年半新高；而樓價維持上半年看升約5%。
蔚藍東岸新開3個兩房現樓示位
其他發展商亦期望趁旺市分一杯羹，積極推貨吸購買力。五礦地產(230)油塘「蔚藍東岸」已屆現樓，營銷及市務總監黃少鴻指，最新開放3個兩房交樓標準示範單位，並於今日起招標發售41伙；全盤迄今累沽398伙，套現約35億元。