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地產
2024-04-01 18:33:03

撤辣之後｜會德豐首季售出近800伙 吸金近87億

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撤辣之後｜會德豐首季售出近800伙 吸金近87億

黃光耀(中)表示，以首季計算，集團售出近800伙，套現近87億元。

撤辣後一手市場成交轉旺，會德豐地產表示，截至昨日(331)，集團旗下項目於撤辣後約1個月累售762伙，套現逾73.3億元，成「撤辣後吸金之冠」。若以首季計算，集團首季售出近800伙，套現近87億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首季有多個項目成交熱烈，包括與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」短短一個多星期售出542伙，佔可售單位近八成半，套現約34.2億元，成為「今年新盤票王」及「撤辣後新盤銷量」雙料冠軍。至於由九倉(004)及南豐合作發展、集團負責銷售的山頂超級豪宅「MOUNT NICHOLSON」繼續蟬聯「亞洲樓王」寶座，於首季售出第3期分層單位，售價6億元，呎價約131,033元，為2024年一手住宅呎價新高。

撤辣之後｜會德豐首季售出近800伙 吸金近87億

「SEASONS PLACE」短短一個多星期售出542伙，佔可售單位近八成半，套現約34.2億元。(資料圖片)

啟德「MONACO」系列年內沽79

此外，啟德「MONACO」系列今年迄今售出79伙，包括「MONACO MARINE」昨日錄得2宗新成交，分別為低座C5D室，屬兩房開放式廚房間隔，實用面積457方呎，成交價1,137.3萬元，呎價約24,886元；另1B19E室，同屬兩房開放式廚房間隔，實用面積449方呎，以1,117.9萬元售出，呎價約24,898元。

另外，與信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」今年迄今亦售出121伙。

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