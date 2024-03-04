撤辣之後｜樓市氣氛即反彈 中原地產增設圍方柏傲莊分行｜代理動態

政府上周三(2月28日)於《財政預算案》中宣布樓市辣招全面撤銷，金管局亦暫停按揭壓力測試及放寬按揭成數，市場氣氛明顯轉好，早前累積的購買力陸續釋放，問盤及睇樓活動即時大增，料樓市首季可迎來成交量「小陽春」，同時美國亦有機會於年內開始減息，市場信心大大提升。
中原地產特意於大圍「圍方」商場設立分行，屬全行首間進駐的代理行，為客戶提供最新樓盤資訊，舖內設3組專組共約20多名精英駐場，致力為區內居民提供最新的樓市資訊。今天(4日)舉行開幕儀式，場面熱鬧，並有幸邀請新世界發展(017)營業及市務部總監黃浩賢、中洲置業營銷策劃總監楊聰永、遠東發展(035)地產總裁方文昌、遠東發展營業及市務總經理陳富強、香港興業(480)國際銷售及市務助理總經理陳秀珍，以及王新興集團銷售總監陳芷湄蒞臨祝賀，與中原地產一眾管理層主持開幕儀式，包括切大紅金豬以及祝酒儀式。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全面撤辣後，樓市氣氛即時反彈，買家紛紛加快落實置業決定，怕遲買會貴，一手及二手交投急升。金管局全面調升按揭上限，並且將不合時宜的按揭壓力測試暫停，有助降低市民置業門檻，減低投資者入市成本，將有助自用及投資者入市，各大發展商亦看準時機，近期紛紛趁勢推盤，相信一手新盤將主導大市，3月迄今短短4天已錄超過500宗一手成交，預期全月可錄約1,500宗一手成交，較2月份急升近5倍，屬去年3月後一年新高。陳永傑估計，反映二手樓價的中原城市指數CCL，於年中有望錄約5%升幅。
中原地產沙田及大圍營業董事藍浩然指，去年整體樓市受加息等因素影響，樓價持續下行，CCL(新界東)最新報158.41點，較去年同期錄9.3%跌幅，較全港整體同期跌幅11.5%為低，可見新界區優質居住環境吸引，單位抗跌力較強，當整體樓價反彈時，升值潛力亦看俏。根據中原大數據資料顯示，去年全年沙田區二手登記流通率錄約2.6%，亦優於大市的2.2%，現時撤銷辣招後，香港物業流通量逐步回復正常健康水平，加上沙田大圍區一向深受內地專才歡迎，於政府吸納人才措施下，今年交投量更睇高一線。
藍浩然續指，區內新晉屋苑物業造價抗跌力強，租金亦有價有市，回報相當理想，預期樓價反彈時，升值潛力更睇高一線。以「柏傲莊」為例，去年10月鬆綁後迄今暫錄約22宗二手成交，當中獲利個案佔約六成以上，以買入年期3至4年以內實屬市場上罕有，屋苑於上月錄約21宗租賃成交，實用平均呎租金約52元，租金回報普遍可達3厘以上，個別優質戶呎租更可達約65元水平，現時屋苑錄約160個放盤量，一房入場費約700萬元起，兩房入場費約930萬元起，全面撤辣後，料對長線投資收租客具一定吸引力。有見及此，中原地產瞄準商機，於人流極旺的「圍方」商場設立分行，為客戶提供區內二手及一手市場最新資訊。