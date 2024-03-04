撤辣之後｜樓市氣氛即反彈 中原地產增設圍方柏傲莊分行｜代理動態

政府上周三(2月28日)於《財政預算案》中宣布樓市辣招全面撤銷，金管局亦暫停按揭壓力測試及放寬按揭成數，市場氣氛明顯轉好，早前累積的購買力陸續釋放，問盤及睇樓活動即時大增，料樓市首季可迎來成交量「小陽春」，同時美國亦有機會於年內開始減息，市場信心大大提升。

中原地產特意於大圍「圍方」商場設立分行，屬全行首間進駐的代理行，為客戶提供最新樓盤資訊，舖內設3組專組共約20多名精英駐場，致力為區內居民提供最新的樓市資訊。今天(4日)舉行開幕儀式，場面熱鬧，並有幸邀請新世界發展(017)營業及市務部總監黃浩賢、中洲置業營銷策劃總監楊聰永、遠東發展(035)地產總裁方文昌、遠東發展營業及市務總經理陳富強、香港興業(480)國際銷售及市務助理總經理陳秀珍，以及王新興集團銷售總監陳芷湄蒞臨祝賀，與中原地產一眾管理層主持開幕儀式，包括切大紅金豬以及祝酒儀式。