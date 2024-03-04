熱門搜尋:
驚蟄 回南天 Belgravia Place 撤辣 馮祥記清盤 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-04 18:20:38

撤辣之後｜樓市氣氛即反彈 中原地產增設圍方柏傲莊分行｜代理動態

分享：
撤辣之後｜樓市氣氛即反彈 中原地產增設圍方柏傲莊分行｜代理動態

中原地產特意於大圍「圍方」商場設立分行，並有幸邀請多間發展商代表蒞臨祝賀開幕儀式。(蘇文傑攝)

政府上周三(228)於《財政預算案》中宣布樓市辣招全面撤銷，金管局亦暫停按揭壓力測試及放寬按揭成數，市場氣氛明顯轉好，早前累積的購買力陸續釋放，問盤及睇樓活動即時大增，料樓市首季可迎來成交量「小陽春」，同時美國亦有機會於年內開始減息，市場信心大大提升。

中原地產特意於大圍「圍方」商場設立分行，屬全行首間進駐的代理行，為客戶提供最新樓盤資訊，舖內設3組專組共約20多名精英駐場，致力為區內居民提供最新的樓市資訊。今天(4)舉行開幕儀式，場面熱鬧，並有幸邀請新世界發展(017)營業及市務部總監黃浩賢、中洲置業營銷策劃總監楊聰永、遠東發展(035)地產總裁方文昌、遠東發展營業及市務總經理陳富強、香港興業(480)國際銷售及市務助理總經理陳秀珍，以及王新興集團銷售總監陳芷湄蒞臨祝賀，與中原地產一眾管理層主持開幕儀式，包括切大紅金豬以及祝酒儀式。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全面撤辣後，樓市氣氛即時反彈，買家紛紛加快落實置業決定，怕遲買會貴，一手及二手交投急升。金管局全面調升按揭上限，並且將不合時宜的按揭壓力測試暫停，有助降低市民置業門檻，減低投資者入市成本，將有助自用及投資者入市，各大發展商亦看準時機，近期紛紛趁勢推盤，相信一手新盤將主導大市，3月迄今短短4天已錄超過500宗一手成交，預期全月可錄約1,500宗一手成交，較2月份急升近5倍，屬去年3月後一年新高。陳永傑估計，反映二手樓價的中原城市指數CCL，於年中有望錄約5%升幅。

Ad Block
撤辣之後｜樓市氣氛即反彈 中原地產增設圍方柏傲莊分行｜代理動態 撤辣之後｜樓市氣氛即反彈 中原地產增設圍方柏傲莊分行｜代理動態 撤辣之後｜樓市氣氛即反彈 中原地產增設圍方柏傲莊分行｜代理動態 撤辣之後｜樓市氣氛即反彈 中原地產增設圍方柏傲莊分行｜代理動態 撤辣之後｜樓市氣氛即反彈 中原地產增設圍方柏傲莊分行｜代理動態 撤辣之後｜樓市氣氛即反彈 中原地產增設圍方柏傲莊分行｜代理動態

中原地產沙田及大圍營業董事藍浩然指，去年整體樓市受加息等因素影響，樓價持續下行，CCL(新界東)最新報158.41點，較去年同期錄9.3%跌幅，較全港整體同期跌幅11.5%為低，可見新界區優質居住環境吸引，單位抗跌力較強，當整體樓價反彈時，升值潛力亦看俏。根據中原大數據資料顯示，去年全年沙田區二手登記流通率錄約2.6%，亦優於大市的2.2%，現時撤銷辣招後，香港物業流通量逐步回復正常健康水平，加上沙田大圍區一向深受內地專才歡迎，於政府吸納人才措施下，今年交投量更睇高一線。

Ad Block

藍浩然續指，區內新晉屋苑物業造價抗跌力強，租金亦有價有市，回報相當理想，預期樓價反彈時，升值潛力更睇高一線。以「柏傲莊」為例，去年10月鬆綁後迄今暫錄約22宗二手成交，當中獲利個案佔約六成以上，以買入年期34年以內實屬市場上罕有，屋苑於上月錄約21宗租賃成交，實用平均呎租金約52元，租金回報普遍可達3厘以上，個別優質戶呎租更可達約65元水平，現時屋苑錄約160個放盤量，一房入場費約700萬元起，兩房入場費約930萬元起，全面撤辣後，料對長線投資收租客具一定吸引力。有見及此，中原地產瞄準商機，於人流極旺的「圍方」商場設立分行，為客戶提供區內二手及一手市場最新資訊。

Ad Block
撤辣之後｜樓市氣氛即反彈 中原地產增設圍方柏傲莊分行｜代理動態

「柏傲莊」於上月錄約21宗租賃成交，實用平均呎租金約52元，租金回報普遍可達3厘以上，個別優質戶呎租更可達約65元水平。(蘇文傑攝)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受