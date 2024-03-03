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2024-03-03 18:24:31

撤辣之後｜油塘親海駅頂層戶近1445萬沽雙破頂｜新盤成交

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撤辣之後｜油塘親海駅頂層戶近1445萬沽雙破頂｜新盤成交

「親海駅」一周內連錄3伙成交。(資料圖片)

樓市全面撤辣後，一手市場氣氛瞬間炒熱。長江實業集團(1113)油塘「親海駅」一周內連錄3伙成交，連中三元！其中上周五(1)透過招標形式，以破頂價成功沽出1伙頂層特色戶。單位為第127B室，實用面積729方呎，屬三房一套連儲物房間隔，連338方呎私人天台，成交價近1,445萬元，呎價約19,823元，成交價及呎價均創項目新高。

該盤昨日(2日)則錄得1宗分層戶成交，為2B座20樓E室，實用面積707方呎，屬「親海駅II」最後1伙三房標準分層戶。據悉，買家選用「愛才建築期付款計劃」，享16%售價折扣，成交價1,087.8萬元，呎價約15,386元。市場消息指，買家為內地專才，得悉撤辣政策後，特意趕於周末乘坐高鐵來港購入心儀海景單位。

發展商表示，項目上周一(2月26日)售出12B室，實用面積約729方呎，同屬三房一套連儲物房間隔，買家選用「愛才建築期付款計劃」，享16%售價折扣，成交價1,203.7萬元，呎價約16,512元。

「親海駅」合共提供886伙，分兩期發展，第1期涉及1座共228伙，單位實用面積介乎273至736方呎，預計關鍵日期為2025年7月15日；而第2期設3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，預計關鍵日期為2025年10月15日。

即睇油塘親海駅I最新資訊 (House730)

即睇油塘親海駅II最新資訊 (House730)

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