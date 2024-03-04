撤辣之後｜華懋兩項目連錄大額成交 投資客3201萬購瑜一·天海三房

「撤辣」刺激投資客出動，一手交投氣氛向好，由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」周內連沽2伙，加上旗下西半山豪宅住宅項目「大學閣」售出1伙，由撤辣至今集團兩項目共錄得3宗大額成交，套現近1.2億元。
最新成交單位為何文田站瑜一第IA期「瑜一·天海」第1B座27樓A室，三房一套房連儲物室間隔，實用面積960方呎，以3,201.44萬元成交，折實呎價約33,348元。據了解，該買家於「撤辣」後已於一手市場購入單位作投資用途，而是次購入「瑜一·天海」單位，除認為何文田貴為傳統豪宅區及享名校網外，再加上單位享優質東九龍方向海景，均具自住及投資優勢，認為項目現時屬「有買趁手價」。
旗下項目錄逾千人參觀
除上述單位外，撤辣後成交單位亦包括「瑜一」第1C期及「大學閣」，成交價分別為2,148.71萬元及6,450萬元，成交呎價分別為32,755元及42,574元。
華懋集團銷售總監封海倫表示，《財政預算案》後首個周末，樓市交投氣氛明顯活躍。集團旗下豪宅項目「瑜一」、「大學閣」、薄扶林「Victoria Coast」及「碧麗軒」共錄得逾千名人士參觀。
「瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。