撤辣之後｜華懋兩項目連錄大額成交 投資客3201萬購瑜一·天海三房

旗下項目錄逾千人參觀

除上述單位外，撤辣後成交單位亦包括「瑜一」第1C期及「大學閣」，成交價分別為2,148.71萬元及6,450萬元，成交呎價分別為32,755元及42,574元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，《財政預算案》後首個周末，樓市交投氣氛明顯活躍。集團旗下豪宅項目「瑜一」、「大學閣」、薄扶林「Victoria Coast」及「碧麗軒」共錄得逾千名人士參觀。

「瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。