撤辣之後｜薈鳴連沽4伙 涉資1663萬 呎價最高近1.79萬｜新盤成交

樓市全面撤辣後，一手市場交投活躍。宏安地產(1243)旗下黃大仙單幢式新盤「薈鳴」自推出「買樓收租易付款計劃」銷情持續，周二(5日)單日錄得4宗成交，成交金額達1,663萬元。

宏安地產執行董事程德韻表示，該4宗成交全屬一房單位，均選用「買樓收租易付款計劃」，成交金額由386.1萬至438.4萬元，呎價介乎16,215元至17,894元，樂見上述新付款計劃受到投資者歡迎，並成功選購心儀單位。

程德韻指，「買樓收租易付款計劃」(照售價17%折扣)，買家或其親屬如於香港擁有任何住宅物業，即可選用此付款計劃，為已有物業的買家提供更靈活付款選擇。買家最高可獲得27%總折扣，另於按買賣合約完成購買時獲成交金額4%的「買樓收租易現金回贈」；而買家按上述支付條款，只需於簽署臨時合約時繳付成交金額5%為臨時訂金，並於發出收樓通知書時付清樓價餘款。