撤辣之後｜親海駅頂層三房逾1500萬獲內地客承接 售價呎價均創項目新高｜新盤成交

樓市全面撤辣後，一手市場銷情火熱。長江實業集團(1113)油塘「親海駅」相隔一周再度錄得雙破頂成交，今日(8日)以招標形式沽出1伙頂層特色戶，單位為第1座27樓A室，實用面積736方呎，屬三房一套連儲物房間隔，連659方呎天台，成交價逾1,500萬元，實用面積呎價約20,389元，成交價及呎價均再創項目新高。市場消息指買家為內地客，鐘情海景特色戶，特意從上海來香港購入心儀單位。

標準分層户入場價1143萬

據悉，項目現餘最後2伙三房標準分層户待售，入場單位為第1座1樓B室，實用面積729方呎，三房一套連儲物室間隔，扣除最高19%折扣，折實價1,143.3萬元，折實呎價15,683元；以及餘2伙三房連天台特色户，特色戶的買家有別於標準戶的買家，可享優先車位認購權，以及享成交金額90%的第一按揭，首期只需10%，3年定息優惠，首年定息1%；第二年2%；第三年3%。