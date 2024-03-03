撤辣之後｜首個開賣全新盤！Belgravia Place首批138伙即日沽清｜長沙灣新盤

樓市全面撤辣後首個開售全新盤、恒基地產(012)長沙灣新盤「Belgravia Place」第1期今日(3日)首輪開賣138伙，早上10時於尖沙咀美麗華廣場的展銷廳進行銷售，即場抽籤決定揀樓次序，大批準買家於早上9時多已抵達售樓處外排隊等候，現場情況人山人海，氣氛熾熱。發展商指，截至下午約3時半，全數單位已獲認購，是繼去年8月油塘「親海駅II」後再有全新盤能夠錄得首輪沽清的成績。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首輪銷售中，以年輕買家為主，當中一房單位吸引不少由租轉買客人認購。A組時段(即大手買家時段)合共售出67伙，涉及43組買家，最大手買家連購4伙。他透露，最快今日或明日(4日)加推新價單及銷售安排，加推單位數目與首輪銷售伙數相若，有機會周四(7日)或周五(8日)進行次輪銷售。
林達民稱，成交價最高單位為1B座26樓9室，實用面積457方呎，三房間隔，成交價約785.74萬元；而成交呎價最高單位為1A座27樓2室，實用面積351方呎，兩房間隔，成交呎價約18,028元。他指，不少買家於《財政預算案》前已計劃入市，現階段落實入市，撤辣有助買家加強信心，認為「樓市氣氛最壞時間已過」，對市場屬好事。
買家趙小姐：擲「4球」買一房上車 撤辣對後市前景信心增強
買家趙小姐表示，是次斥資約400萬元購入一房單位「上車」，認為「價錢平」，亦希望住近家人，很開心可以入市。她透露，本身已計劃入市約5至6年，由於樓價持續高企，故一直觀望。有見樓價回落至合理水平，撤辣後對樓市前景信心增強，料會有更多人入市，成交量增加。
買家張先生：斥734萬買三房 由租轉買 看中校網入市
本身居於葵涌區、從事教育工作的買家張先生稱，是次斥資約734萬元購入1伙三房一套單位自住，屬首次置業，認為價錢合理，直言「覺得係時機入市」。他透露，現時正在租樓，主要受校網吸引而購入單位，撤辣前已決定入市，實際「幫助不大」。對於未來樓市走勢，他笑言「後市唔識睇，都無得驚頂硬上」。
「Belgravia Place」第1期首輪銷售單位包括5伙開放式、35伙一房、74伙兩房及24伙三房，實用面積介乎199至457方呎，扣除最高折扣10%，單位折實售價由316.8萬至752.3萬元，折實呎價介乎14,838元至17,359元，折實平均呎價約15,888元。首輪銷售分為A組及B組時段， A組為大手客時段，買家必須選購最少1個實用面積為400方呎或以上單位、或最少2個但不多於4個單位；B組買家須選購最少1個但不多於2個單位。項目首輪銷售最終接獲逾4,330票，超額認購逾30倍。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「Belgraiva Place」位處九龍市中心，備受用家歡迎外，亦吸引長線投資收租客入市，今早公司買家出席率達70%至80%，戶型以兩房較受歡迎，以用家為主，佔約八成，投資者亦個約兩成，較撤辣前明顯增加。
他稱，市場轉勢向好，項目於撤辣前開價，訂價克制，吸引大批買家入市；而市場一手貨尾多，相信發展商意向先沽貨尾，全新盤將陸續應市。「Belgraiva Place 」有條件加價加推，加幅預計約2%至3%，預計有足夠承接力。
陳永傑料本月一手成交可達1500宗
陳永傑指，自新一份《財政預算案》公布撤辣後，樓市交投明顯轉活，尤其是一手市場，過去4天錄得約220宗成交，相等於上月全月一手交投的八成，當中包含不同類別新盤，由細價盤至豪宅交投均有，反映換樓鏈正在啟動，市場有序回復正常交投量。若本周六日一手成交達到300宗，是去年12月的三個月新高。以此推算，估計本月一手成交可達1,500宗，是去年3月後一年新高。
資料顯示，「Belgravia Place」第1期迄今推出兩張價單，合共220伙，當中138伙已於今日發售。「Belgravia Place」分兩期發展，當中第1期提供714伙，由相連的1A及1B座住宅大樓構成，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由177至756方呎，項目預計關鍵日期為2025年7月31日。