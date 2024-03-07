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地產
2024-03-07 16:20:00

撤辣之後｜2月新春市一手買賣330宗再陷谷底 辣招全消即爆增 本月可上試2千宗｜樓市數據

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2月份全港僅錄330宗一手私樓買賣登記，按月急挫65%，惟撤辣盡掃黑暗，利嘉閣地產研究部登記量最快月內爆增。(資料圖片)

2月份全港僅錄330宗一手私樓買賣登記，按月急挫65%，惟撤辣盡掃黑暗，利嘉閣地產研究部登記量最快月內爆增。(資料圖片)

綜合土地註冊處數據所得，2月份全港僅錄330宗一手私樓買賣登記，較1月的948宗急挫65%，隨著港股曾一度跌穿萬五關，以及農曆新年前發展商提早收爐，令2月買賣登記急促萎縮，而登記總值亦相應大跌42%，只得55.23億元，連跌兩月創近4個月最少。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手買賣登記正值淡旺分水嶺，農曆新春淡市跌至谷底，惟全面撤辣亦帶動市況大爆發，買賣登記最快月內爆增。

港島區防守力最穩

如按地區劃分，今年2月份全港三區新盤登記量錄得兩跌一持平，當中以港島區的防守力最堅穩，因應之前基數也十分低，而月內尚有零星貨尾持續銷售並錄得登記，故表現在三區中算是最好。總結2月份港島區一手買賣登記量按月持平，共錄得38宗，無升跌。不過，由於月內每宗平均售價只有4,213.16萬元，較1月的5,294.74萬元回落20.4%，故令買賣登記金額大減20%，只錄得16.01億元。

九龍區方面錄得跌幅，惟只是輕微下跌，主因有月內兩大登記最多的新盤齊齊力撐，而能錄得接近200宗的登記，跑贏冠軍常客的新界區。總結九龍區一手私宅登記共錄得190宗，較前月的193宗微跌2%；而月內涉及登記金額則微升3%，錄得28.73億元，量或值均是表現最平穩的地區。

至於新界區買賣登記量則大為失色，一方面是前月基數較高，而緊接碰上新春前的傳統銷售淡市，在發展商暫時收兵下，出現180度的反差，故導致買賣登記量嚴重萎縮。總結2月份新界區一手私宅買賣登記僅逾百宗(102)，較1月的717宗急瀉86%，表現更遜九龍區，成為拖累整體一手急跌的元凶。至於月內新界區買賣登記金額只錄得10.48億元，差絕全港三區，按月也相應大減78%

九龍城瓏碧2月登記量最多

此外，按樓盤分類，九龍城瓏碧於2月份錄得55宗登記，成為月內登記量最多的一手私樓項目，登記總值達3.26億元，平均每宗登記約592萬元；其次為黃大仙的薈鳴及元朗YOHO WEST 1期，分別錄得45宗及23宗登記。至於排行榜內上月平均每宗買賣成交價最高者為長沙灣西維港匯3期的2,750萬元，而元朗匯都1期的446萬元，則為較低平均價者。

九龍城新盤瓏碧2月份錄55宗登記，為月內登記量最多的一手私樓項目。

九龍城新盤瓏碧2月份錄55宗登記，為月內登記量最多的一手私樓項目。

本月一手有望破2千宗 32月新高

展望3月份市況，陳海潮指出，受惠財政預算案全面撤辣，蟄伏多年的購買力大舉入市，加上各類買家及投資者蜂擁而至，當中一手新盤尤其受惠，發展商亦迅速反應，加緊推售貨尾之餘，亦為全新盤極速上馬。綜觀3月份首5天，一手買賣已錄得逾700宗，按此推算，預料整個3月份的一手私樓買賣登記可挑戰1,800宗，甚至突破2,000宗水平亦非難事，屆時將有機會創自20218月以來的32個月(即逾兩年半)新高，並料後市隨著更多全新盤接踵登場，仍有力持續造好。

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