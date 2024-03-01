撤辣促新盤交投急增 單日沽53伙 大手投資客連掃6伙15 Western Street開放式｜一手市況

維港滙 I 三房 2938 萬標售

由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙I」昨日連沽3伙，套現逾6,422萬元，最高成交單位為第1座21樓C室，實用面積966方呎，三房套連儲物室間隔，以2,938萬元招標售出，呎價約30,414元。

海茵莊園連沽 2 伙一房

至於九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」，錄得2宗一房成交。售出單位分別為2座27樓C6室，實用面積280方呎，成交價535.5萬元，呎價約19,125元；另一2座21樓C6室，實用面積280方呎，成交價528.1萬元，呎價約18,861元。據悉，項目由年初至今共售出27伙，套現逾1.5億元。