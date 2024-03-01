撤辣促新盤交投急增 單日沽53伙 大手投資客連掃6伙15 Western Street開放式｜一手市況

《財政預算案》公布撤銷樓市三大辣招，新盤交投氣氛向好，綜合市場消息，周四(2月29日)共錄約53宗成交，「撤辣」後兩日累錄約83宗成交，其中市區單幢盤尤獲追捧，由裕泰興發展、中原地產獨家代理的土瓜灣單幢現樓盤「城軒」昨售出14伙，其中12伙成交價由808.17萬至1,175.52萬元，估計合共套現逾1億元。港島區單幢盤、由萬科香港發展的西營盤「15 Western Street」，昨日亦連沽6伙開放式，成交單位位於19至22樓的C室或D室，實用面積均為213方呎，吸金約4,150萬元。據代理消息指，相關單位由同一買家購入，料作長線投資用途。
維港滙I三房2938萬標售
由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙I」昨日連沽3伙，套現逾6,422萬元，最高成交單位為第1座21樓C室，實用面積966方呎，三房套連儲物室間隔，以2,938萬元招標售出，呎價約30,414元。
海茵莊園連沽2伙一房
至於九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」，錄得2宗一房成交。售出單位分別為2座27樓C6室，實用面積280方呎，成交價535.5萬元，呎價約19,125元；另一2座21樓C6室，實用面積280方呎，成交價528.1萬元，呎價約18,861元。據悉，項目由年初至今共售出27伙，套現逾1.5億元。