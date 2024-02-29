撤辣助二手業主逃生 薈朗6年貶值逾10萬｜二手蝕讓

新一份《財政預算案》宣布樓市全面撤辣，二手市況有望好轉，部分屋苑即日錄得成交。
中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志表示，馬鞍山薈朗2座低層A07室，實用面積約297方呎，一房間隔，外望園景。原開價430萬元，最後今日以401萬元沽出，累減29萬元或約6.7%，呎價約13,502元。
據了解，新買家入市自用。原業主於2016年以411.3萬元買入單位，持貨約8年，帳面虧損10.3萬元，物業期內貶值約2.5%。
顯明苑開放式戶6年多貶值4%
將軍澳區撤辣後錄得居屋交投，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪稱，顯明苑低層01室，實用面積約216方呎，開放式間隔，坐向西北，享開揚市景。原本連地價290萬元放盤，最後微減2萬元，以288萬元成交，呎價約13,333元。
據悉，買家為外區客，第一次入將軍澳睇樓，本來早上幫家人找一人住的細租盤，見預算案撤辣，睇樓後立即決定由租轉買，購入作為自住之用。原業主於2017年9月連地價以300萬元買入單位，持貨約6年多，現轉手帳面損失12萬元或約4%離場。
粉嶺中心兩房跌價160萬轉手
市場消息指，粉嶺中心A座高層1室，實用面積約468方呎，兩房間隔，以460萬元沽出，呎價約9,829元。據悉，買家於宣讀預算案期間落訂，至下午約1時正式簽約。
原業主早於2013年以355萬元購入，及後於2019年以620萬元內部轉讓，以最新成交價計算，帳面貶值160萬元或約25.8%離場。