撤辣助二手業主逃生 薈朗6年貶值逾10萬｜二手蝕讓

新一份《財政預算案》宣布樓市全面撤辣，二手市況有望好轉，部分屋苑即日錄得成交。

中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志表示，馬鞍山薈朗2座低層A07室，實用面積約297方呎，一房間隔，外望園景。原開價430萬元，最後今日以401萬元沽出，累減29萬元或約6.7%，呎價約13,502元。

據了解，新買家入市自用。原業主於2016年以411.3萬元買入單位，持貨約8年，帳面虧損10.3萬元，物業期內貶值約2.5%。

顯明苑開放式戶6年多貶值4%

將軍澳區撤辣後錄得居屋交投，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪稱，顯明苑低層01室，實用面積約216方呎，開放式間隔，坐向西北，享開揚市景。原本連地價290萬元放盤，最後微減2萬元，以288萬元成交，呎價約13,333元。