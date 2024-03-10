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地產
2024-03-10 19:16:48

撤辣後一二手皆旺 中原十大屋苑本周末錄37宗成交 創逾3年新高｜二手市況

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樓市全面撤辣後的第2個周末，中原十大屋苑成交量重上30多宗水平，創逾3年來同期新高。(資料圖片)

樓市全面撤辣後的第2個周末，中原十大屋苑成交量重上30多宗水平，創逾3年來同期新高。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得37宗成交，按周再升48%，成交量創逾3年新高，新界區成交佔比達62%，當中沙田第一城錄得10宗買賣，屬屋苑接近4年來同期最旺。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市撤辣後第2個周末，十大屋苑成交量重上30多宗水平，創逾3年來同期新高，對上高位為20212月中的周末，錄37宗成交，而撤辣令樓市重回正軌，換樓鏈亦隨之啟動，不少買家怕遲買會貴，入市決定明顯加快；一手市場方面不足10天已錄超過1,500宗成交，本月一及二手市場皆旺。

海怡半島、新都城零成交

港島區3個指標屋苑中，太古城及康怡花園本周末分別錄得5宗及2宗成交，海怡半島則未錄成交。中原太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，全面撤辣後，樓市即時重拾動力，一二手交投暢旺，太古城本周末連錄5宗，對比上周末錄4宗升一宗，而本月開局10日已錄得13宗，已超越上月全月錄11宗。至於九龍區4個指標屋苑，新都城零成交，其他3個屋苑錄14宗。中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，撤辣後整體交投氣氛向好，黃埔花園本周末錄得4宗買賣，較上星期升3宗，屋苑最新錄41座中層F室易手，實用面積647方呎，以848萬元沽出，折合實用呎價13,107元。

筍盤被大量消化 部分買家追價入市

新界區3大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園，本周末合共錄得23宗成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，全面撤辣後交投暢旺，市場上已消化大量筍盤，現時部分買家需要追價入市，其中嘉湖山莊本周末錄約9宗成交，較上周11宗回落約18.2%。新成交包括美湖居1座高層F室，實用面積441方呎，採兩房間隔，最新以400萬元易手，實用呎價9,070元。

新界區3大指標屋苑之一沙田第一城，本周末錄約10宗成交，按升6宗。

新界區3大指標屋苑之一沙田第一城，本周末錄約10宗成交，按升6宗。

沙田第一城兩房追價3萬沽

此外，中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城本周末錄約10宗成交，較上星期升6宗，分行剛促成45座中層B室易手，實用面積284方呎，屬兩房間隔，原先開價450萬元，其後減至445萬元，惟剛剛以448萬元易手，平均實用呎價15,775元。新買家為長線投資者，打算入市單位收租，原業主則於2013年以320萬元買入單位，持貨約11年，帳面獲利128萬元，升值40%。

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    中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周升跌幅

平均實用呎價()/

按周升跌幅

香港

太古城

5 (+25%)

15000(-6.6%)

康怡花園

2 (無升跌)

13757 (+4%)

海怡半島

0 (無升跌)

-

九龍

美孚新邨

2 (上周0成交)

10807(-)

麗港城

1 (無升跌)

12573(+8%)

黃埔花園

4 (+300%)

13111 (+12.7%)

新都城

0 (上周2成交)

-

新界

沙田第一城

10 (+150%)

13500 (-24.5%)

嘉湖山莊

9(-18.2%)

8560(-0.7%)

映灣園

4(+300%)

10300 (-0.9%)

 

合計

37 (+48%)

-


綜合市場成交數據

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