撤辣後一二手皆旺 中原十大屋苑本周末錄37宗成交 創逾3年新高｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得37宗成交，按周再升48%，成交量創逾3年新高，新界區成交佔比達62%，當中沙田第一城錄得10宗買賣，屬屋苑接近4年來同期最旺。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市撤辣後第2個周末，十大屋苑成交量重上30多宗水平，創逾3年來同期新高，對上高位為2021年2月中的周末，錄37宗成交，而撤辣令樓市重回正軌，換樓鏈亦隨之啟動，不少買家怕遲買會貴，入市決定明顯加快；一手市場方面不足10天已錄超過1,500宗成交，本月一及二手市場皆旺。

海怡半島、新都城零成交 港島區3個指標屋苑中，太古城及康怡花園本周末分別錄得5宗及2宗成交，海怡半島則未錄成交。中原太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，全面撤辣後，樓市即時重拾動力，一二手交投暢旺，太古城本周末連錄5宗，對比上周末錄4宗升一宗，而本月開局10日已錄得13宗，已超越上月全月錄11宗。至於九龍區4個指標屋苑，新都城零成交，其他3個屋苑錄1至4宗。中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，撤辣後整體交投氣氛向好，黃埔花園本周末錄得4宗買賣，較上星期升3宗，屋苑最新錄4期1座中層F室易手，實用面積647方呎，以848萬元沽出，折合實用呎價13,107元。

筍盤被大量消化 部分買家追價入市 新界區3大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園，本周末合共錄得23宗成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，全面撤辣後交投暢旺，市場上已消化大量筍盤，現時部分買家需要追價入市，其中嘉湖山莊本周末錄約9宗成交，較上周11宗回落約18.2%。新成交包括美湖居1座高層F室，實用面積441方呎，採兩房間隔，最新以400萬元易手，實用呎價9,070元。

沙田第一城兩房追價 3 萬沽 此外，中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城本周末錄約10宗成交，較上星期升6宗，分行剛促成45座中層B室易手，實用面積284方呎，屬兩房間隔，原先開價450萬元，其後減至445萬元，惟剛剛以448萬元易手，平均實用呎價15,775元。新買家為長線投資者，打算入市單位收租，原業主則於2013年以320萬元買入單位，持貨約11年，帳面獲利128萬元，升值40%。