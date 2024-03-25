撤辣後內地買家佔豪宅新盤成交回升至七成 仲量聯行：料將持續活躍｜樓市走勢

樓市撤辣後，整體市況急速轉旺，豪宅市場亦不乏承接。仲量聯行今日(25日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指，2月底公佈一連串樓市措施後，在售價3,000萬港元以上的豪宅新盤銷售中，內地買家的比例已由上年10月減辣前的低於50%，回升至近期錄得的約70%，預期內地買家將持續活躍。

新盤買家多內地客 豪宅盤佔比最高 在政府宣布樓市全面撤辣後短短9日內，一手樓市已錄得1,275宗成交，反映買家積極入市，與之前普遍的謹慎觀望態度形成鮮明對比。非本地買家為撤辣的最大受惠者，近期的新盤銷售已見內地買家增加，當中尤其以豪宅新盤的內地買家比例最高。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，隨著需求持續回暖，預期第2季一手市場交投將持續暢旺。由於內地買家最受惠於樓市撤辣，加上高才通計劃，現時已見內地買家在新盤市場顯著增加，料將持續活躍。然而，目前一些非本地買家暫時仍因外匯管制、按揭申請要求和睇樓流程等因素，而未有全面回歸市場，相信要待相關限制解除及內地經濟好轉後，整體成交量將進一步上升。