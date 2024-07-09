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地產
2024-07-09 19:01:07

撤辣後公司客入市個案爆升 中原：上半年錄逾百宗 創12年新高｜樓市數據

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樓市撤辣後，據中原地產數據指，上半年錄公司買家入市個案逾百宗，創12年新高。(資料圖片)

樓市撤辣後，據中原地產數據指，上半年錄公司買家入市個案逾百宗，創12年新高。(資料圖片)

全面撤辣後，新盤市場受到內地買家追捧，連公司名義入市買家也急增。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年2月撤辣前，新盤「公司客」成交量處於單位數水平，但撤辣後爆升至過百宗，樓市重燃投資氣氛。

過去政府為壓抑樓市升溫，曾推出俗稱「辣招」的樓市需求管理措施，若買家為非本地客或公司買家(以公司名義入市)，須支付高達30%辣招稅。而港府今年2月底公布全面撤銷物業辣稅，加上發展商積極出貨，令樓市交投全面反彈之際，連開公司買樓的投資者也顯著急增。陳永傑稱，據中原地產最新數據顯示，今年上半年錄得24,933宗一、二手私樓買賣登記中，公司客佔780宗，較去年同期增加1.6倍及35%，創近5年新高。上半年整體公司買家入市金額已突破200億元，至220.65億元，創近12年新高。

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撤辣前新盤公司客極少

近期一手樓市投資氣氛升溫，上半年已有331宗公司客入市，與去年同期50宗相比，大幅急升5.6倍，為2012年下半年錄得873宗後，近12年最多。陳永傑指，於撤辣前新盤公司客成交量寥寥無幾，去年全年僅89宗，今年12月亦僅96宗；但在撤辣後樓市最旺的34月，則爆升至135126宗，意味撤辣後的一個月，公司客買樓數量已多過去年全年。成交金額方面，上半年公司客於新盤市場所涉及的總入市金額，佔比升至13%，達143億元，同創12年新高。

港島南岸最吸公司客

若按中原地產劃分的樓市片區分析，港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸今年最多「公司客」出沒，該區今年錄得766宗一手登記中，有94宗涉公司買家，比例12.3%；其次是啟德新區及何文田，分別錄3331宗。至於今年最多人開公司買樓的新盤，為長實(1113)黃竹坑站上蓋BLUE COAST，項目今年沽出565伙，公司客佔86宗或15%；其次是鰂魚涌THE HOLBORN及何文田朗賢峯，各錄2422宗。

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港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸，今年錄得766宗一手登記，當中有94宗為公司買家。(資料圖片)

港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸，今年錄得766宗一手登記，當中有94宗為公司買家。(資料圖片)

全港最多公司買家入市地區

中原樓市片區

2024年上半年一手買賣登記(宗)

公司名義入市

整體成交

佔比(%)

樓價總值(元)

黃竹坑

94

766

12.3

1,793,058,800

啟德新區

33

904

3.7

1,942,952,300

何文田

31

709

4.4

766,783,300

西灣河

24

168

14.3

138,856,600

康城

17

1106

1.5

109,978,200

中半山

16

42

38.1

1,158,350,000

跑馬地

10

29

34.5

478,251,180

南昌站

8

181

4.4

245,597,800

玉桂山灣畔

8

18

44.4

429,268,800

土瓜灣

6

30

20.0

38,168,100

至於今年最多人開公司買樓的新盤，為長實（1113）黃竹坑站上蓋BLUE COAST，項目今年沽出565伙，公司客佔86宗或15%。之後是鰂魚涌THE HOLBORN及何文田朗賢峯，各錄2422宗。

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今年上半年最多公司買家新盤

項目

公司買家數量(宗)

黃竹坑BLUE COAST

86

鰂魚涌THE HOLBORN

24

何文田朗賢峯

22

中半山帝景園

14

啟德澐璟

12

日出康城SEASONS PLACE

12

鴨脷洲凱玥

8

啟德天璽．海

8

長沙灣維港滙

8

跑馬地THE ASTER

7

今年錄731億以上超豪成交

富人向來愛用公司名義買豪宅，今年全港73宗超級豪宅(樓價1億元以上)成交之中，有近半買家以公司名義入市，其中筆架山緹外一幢別墅在撤辣後，以10億元賣出，呎價及總價均為九龍區歷史新高，買家以英屬處女島(BVI)公司名義購入，成為今年全港最大宗公司客入市個案。

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今年全港有73宗超級豪宅(樓價1億元以上)成交，當中有近半買家以公司名義入市。(資料圖片)

今年全港有73宗超級豪宅(樓價1億元以上)成交，當中有近半買家以公司名義入市。(資料圖片)

公司名義入市 慳稅兼私隱度高

對於公司客入市個案增加，中原地產西半山首席營業董事李巍表示，以公司名義入市主要有三大誘因：第一是變相慳稅，因過往以公司名義買樓，須付30%辣稅，現時變相七折入市，特別受國內買家歡迎，投資者亦積極入市；第二，公司形式轉讓不用付物業釐印費；第三是私隱度高，如果公司為BVI公司，外界很難查到真正業主是誰，深受富豪歡迎。

假設A公司以3,000萬元購買一個單位，原本須支付4.25%印花稅，即127.5萬元，但若以公司股權轉讓形式轉手，俗稱「賣殼」，買賣雙方只須付有限公司股權轉讓釐印費即0.2%，即3萬元，變相慳稅124.5萬元或約98%

不過，凡事總有兩面，用有限公司名義買樓只可申請最高六成按揭，如買賣雙方日後以轉讓公司股權的形式進行交易，由於銀行一般不會在公司完成轉讓前為物業提供按揭，所以買家必須一次過付清所有款項。

雖急增 惟比例遠較9710年低

陳永傑又稱，全面撤辣令準買家大幅減少置業成本，尤其有利公司買物業，作重新資產配置，如「明日大嶼」等大型基建工程，可吸引一些公司在附近地區入市，作為員工宿舍及投資用途。至於購入新盤單位，日後一旦撻訂，如以公司名義入市，可受到相關法例保障。不過，他指出，目前整體公司買家比例並不高，今年只有約3%，與1997年超過15%，以及2010年未有辣招時一成以上相忽，仍相距甚遠。
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