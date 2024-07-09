撤辣後公司客入市個案爆升 中原：上半年錄逾百宗 創12年新高｜樓市數據

過去政府為壓抑樓市升溫，曾推出俗稱「辣招」的樓市需求管理措施，若買家為非本地客或公司買家(以公司名義入市)，須支付高達30%辣招稅。而港府今年2月底公布全面撤銷物業辣稅，加上發展商積極出貨，令樓市交投全面反彈之際，連開公司買樓的投資者也顯著急增。陳永傑稱，據中原地產最新數據顯示，今年上半年錄得24,933宗一、二手私樓買賣登記中，公司客佔780宗，較去年同期增加1.6倍及35%，創近5年新高。上半年整體公司買家入市金額已突破200億元，至220.65億元，創近12年新高。

近期一手樓市投資氣氛升溫，上半年已有331宗公司客入市，與去年同期50宗相比，大幅急升5.6倍，為2012年下半年錄得873宗後，近12年最多。陳永傑指，於撤辣前新盤公司客成交量寥寥無幾，去年全年僅89宗，今年1及2月亦僅9及6宗；但在撤辣後樓市最旺的3及4月，則爆升至135及126宗，意味撤辣後的一個月，公司客買樓數量已多過去年全年。成交金額方面，上半年公司客於新盤市場所涉及的總入市金額，佔比升至13%，達143億元，同創12年新高。

若按中原地產劃分的樓市片區分析，港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸今年最多「公司客」出沒，該區今年錄得766宗一手登記中，有94宗涉公司買家，比例12.3%；其次是啟德新區及何文田，分別錄33及31宗。至於今年最多人開公司買樓的新盤，為長實(1113)黃竹坑站上蓋BLUE COAST，項目今年沽出565伙，公司客佔86宗或15%；其次是鰂魚涌THE HOLBORN及何文田朗賢峯，各錄24及22宗。

至於今年最多人開公司買樓的新盤，為長實（1113）黃竹坑站上蓋BLUE COAST，項目今年沽出565伙，公司客佔86宗或15%。之後是鰂魚涌THE HOLBORN及何文田朗賢峯，各錄24及22宗。

富人向來愛用公司名義買豪宅，今年全港73宗超級豪宅(樓價1億元以上)成交之中，有近半買家以公司名義入市，其中筆架山緹外一幢別墅在撤辣後，以10億元賣出，呎價及總價均為九龍區歷史新高，買家以英屬處女島(BVI)公司名義購入，成為今年全港最大宗公司客入市個案。

公司名義入市 慳稅兼私隱度高

對於公司客入市個案增加，中原地產西半山首席營業董事李巍表示，以公司名義入市主要有三大誘因：第一是變相慳稅，因過往以公司名義買樓，須付30%辣稅，現時變相七折入市，特別受國內買家歡迎，投資者亦積極入市；第二，公司形式轉讓不用付物業釐印費；第三是私隱度高，如果公司為BVI公司，外界很難查到真正業主是誰，深受富豪歡迎。

假設A公司以3,000萬元購買一個單位，原本須支付4.25%印花稅，即127.5萬元，但若以公司股權轉讓形式轉手，俗稱「賣殼」，買賣雙方只須付有限公司股權轉讓釐印費即0.2%，即3萬元，變相慳稅124.5萬元或約98%。

不過，凡事總有兩面，用有限公司名義買樓只可申請最高六成按揭，如買賣雙方日後以轉讓公司股權的形式進行交易，由於銀行一般不會在公司完成轉讓前為物業提供按揭，所以買家必須一次過付清所有款項。