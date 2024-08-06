撤辣後投資客重現「師奶兵團」FULL PAY買美孚新邨兩房 4個月沽速賺40萬｜藍籌屋苑

樓市今年2月底全面撒辣後，二手市場重現投資者蹤影，包括有美孚「師奶兵團」之稱的炒家林太，於撤辣後斥約1,045萬元購入藍籌屋苑之一的美孚新邨2個單位，當中一個兩房單位新近以570萬元轉手，持貨僅約4個月帳面速賺40萬元。

市場消息指，美孚新邨5期蘭秀道11號低層D室，實用面積約556方呎，兩房間隔。今年4月以628萬元放盤，於上月底以570萬元沽出，呎價約10,252元，放盤3個月減價58萬元或約9.2%。

據悉，原業主為有美孚「師奶兵團」之稱的炒家林太，於今年3月以公司名義(文福投資有限公司)，一筆過付清(FULL PAY)形式530萬元入市，持貨短短約4個月，帳面獲利40萬元，物業期內升值約7.5%。計及釐印稅等使費，實際仍可賺約17萬元。