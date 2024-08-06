撤辣後投資客重現「師奶兵團」FULL PAY買美孚新邨兩房 4個月沽速賺40萬｜藍籌屋苑

樓市今年2月底全面撒辣後，二手市場重現投資者蹤影，包括有美孚「師奶兵團」之稱的炒家林太，於撤辣後斥約1,045萬元購入藍籌屋苑之一的美孚新邨2個單位，當中一個兩房單位新近以570萬元轉手，持貨僅約4個月帳面速賺40萬元。
市場消息指，美孚新邨5期蘭秀道11號低層D室，實用面積約556方呎，兩房間隔。今年4月以628萬元放盤，於上月底以570萬元沽出，呎價約10,252元，放盤3個月減價58萬元或約9.2%。
據悉，原業主為有美孚「師奶兵團」之稱的炒家林太，於今年3月以公司名義(文福投資有限公司)，一筆過付清(FULL PAY)形式530萬元入市，持貨短短約4個月，帳面獲利40萬元，物業期內升值約7.5%。計及釐印稅等使費，實際仍可賺約17萬元。
據區內代理透露，林太另一個購入單位為美孚新邨5期蘭秀道19號高層B室，實用面積約508方呎，買入價515萬元，近日亦推出市場放售，開價558萬元，較買入價高43萬元或約8.3%。
曾短炒豪景花園車位
政府於2020年底撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅(DSD)，令售價200萬元或以下的細價車位物業印花稅降至僅100元，頓時成為投資者恩物，「師奶兵團」於去年初買入大批青龍頭老牌屋苑豪景花園車位短炒，據悉高峰時期手持20個至30個車位，並在短時間內沽出，大多微賺數萬元，及後再買入新一批車位，料累計獲利超過90萬元。當中包括豪景花園B號停車場1樓單號車位，2022年12月以59.8萬元售出，較2020年買入價53萬元，帳面升值6.8萬元或約12.8%。