撤辣後新低！50指標屋苑上周錄45宗交投 二手買家審慎觀望｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周在多重因素，包括節日假期、天氣不穩、美國議息及新盤收票等影響下，令二手買家表現十分審慎觀望，紛紛暫時按兵不動，等待較明確的方向再作部署。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(10日至16日)共錄45宗買賣個案，較前周(3日至9日)的110宗大減59%，創自今年2月中以來的十七周最少，同時亦是樓市撤辣後新低。
新界減幅最顯著 嘉湖山莊僅錄1宗少86%
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線下挫，其中以新界區減幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄13宗交投，較前周的51宗急挫75%，其中銀湖‧天峰、嘉湖山莊及錦繡花園各自僅錄1宗買賣，分別按周減少75%、86%及80%；盈翠半島及灝景灣成交量亦分別由前周的3宗，減少67%至上周各錄1宗；沙田第一城期內只錄得4宗買賣，較前周的7宗減少43%。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄9宗買賣，較前周的22宗減少59%，其中海怡半島成交量由前周的4宗，大減75%至上周的1宗；藍籌屋苑太古城上周錄得5宗買賣，按周減少38%；康怡花園、鯉景灣、嘉亨灣及藍灣半島期內未聞交投，齊齊「捧蛋」。
美孚新邨減少25%至4宗 上周捧蛋屋苑倍增
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄23宗成交，較前周的36宗減少36%，其中黃埔花園交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；海逸豪園及海濱南岸分別錄得2宗及1宗買賣，各自按周減少50%；維景灣畔期內錄得4宗交投，較前周的7宗減少43%；美孚新村交投量由前周的4宗，減少25%至上周的3宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有24個屋苑錄得「零成交」，較前周的12個增加1倍，當中港島區及九龍區各佔4個及8個屋苑，新界區則佔12個。
陳海潮指出，市場十分關注息口走向，而上周碰巧美國議息，準買家都屏息以待美國聯儲局會後聲明釋出的利率走向，加上新界西北再有大型全新盤以低價作招徠，並處參觀及收票期，搶去了代理及二手市場的焦點，令二手交投顯得特別緩慢。相信來周市場消化息口方向，以及新盤截票開售後，二手屋苑交投將有望逐步回升。