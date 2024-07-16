撤辣後有幾多內地人來港買樓？最鍾意買邊區？｜樓市數據

政府宣布全面撤銷樓市辣招後，本港樓市交投量不斷上升，同時吸引不少內地買家入市。據中原地產最新數據顯示，今年上半年整體私人住宅市場上，名字為普通話拼音的買家比例，首次升至逾兩成水平，涉及金額705億元，兩個數字皆破盡紀錄，其中啟德新區及黃竹坑站上蓋等新晉地區，近年已取代九龍站等過往內地客置業熱點。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，內地客選擇在本港置業的原因是多方面，包括移民定居、投資機會及教育資源等，加上政府今年2月底宣布全面撤辣，包括內地人在內的非本地買家，已毋須再支付最多30%辣稅，置業成本大大降低，且本港樓價較高位累跌逾25%，息口見頂，吸引非本地客趁低吸納，尤其撤辣後不少已取得香港永久居民身分的「新香港人」，以及內地客來港掃貨，故此近期普遍話拼音買家湧現。他亦指，近年租金及租金回報上升，預料將吸引更多內地資金來港。

4 月宗數較撤辣前 急升近五倍 據中原地產及土地註冊處資料顯示，於撤辣前、即今年2月，一、二手市場合共錄得2,046宗買賣登記，當中已知姓名的普通話拼音買家(其英文姓名全寫為普通話拼音)僅388宗，但撤辣後，該類買家註冊量於3月增至907宗，之後更連續兩個月逾千宗，4月達2,280宗，較撤辣前急升近五倍，創單月歷史新高，惟6月回落至758宗。至於由2022年底政府推出多項搶人才政策至今，過去3年多樓市已錄得近1.3萬宗普通話拼音登記個案，佔來港人才數量約一成，涉及樓價逾1,500億元。

首半年累錄 6117 宗 按年同期急增近七成 在內地客積極入市帶動下，今年首6個月累計錄得6,117宗普通話拼音買家買賣登記，較去年同期3,667宗急升近七成，涉及總金額705.4億元，按年升42%，無論成交量及金額均創1995年有紀錄以來新高；而目前本港樓市普通話拼音買家比例，升至25%的歷史最高點，總入市金額更佔30.9%。翻查紀錄，1997年樓市高峯期，普通話拼音買家比例只約1至2%。

內地客成發展商「財神」 對於多年來本港一手市場被指主要由內地客撐起的說法，數據亦顯示，今年上半年流入一手市場的資金高達1,097億元，當中近四成、即434億元的買家屬普通話拼音人士，佔比屬史上最高，可見內地買家一直是發展商不可缺少的「財神」。而今年上半年全港新盤共錄8,974宗買賣登記，普通話拼音買家佔3,027宗，當中84%於撤辣後出現。

主要買上車盤 啟德區最受歡迎 今年內地客以入市中小型上車盤為主，上半年由普通話拼音買家購入的一、二手單位，當中3,970宗屬樓價1,000萬元以下，佔比65%；而5,000萬以上豪宅則佔106宗。若按地區分析，今年上半年一手市場註冊量最高的地區，當中以近年不少新盤推售的啟德新區的普通話拼音買家比例冠絕全港，達59%，即904宗成交中，有533宗屬相關人士，尤其以維港1號及HENLEY PARK最多，分別佔180及82宗；其次是火炭佔50.8%，而黃竹坑及何文田則佔46.5%及41%，油塘及將軍澳也有30%及24%。

黃竹坑站 BLUE COAST 最吸內地客 另外，上半年首10個普通話拼音買家最多的新盤，第1位為長實(113)的黃竹坑站BLUE COAST，錄228宗；其次是何文田朗賢峯及啟德跑道區維港1號，分別有227及180宗。信置(083)及會德豐等發展的長沙灣維港滙，普通話拼音買家佔比更高達72.4%，在181宗成交之中，131宗屬該類客，港人比例不足三成。而新地(016)啟德跑道區豪宅天璽‧海，普通話拼音買家佔比亦有一半。