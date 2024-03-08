撤辣後首宗大額蝕讓！MOUNT PARKER RESIDENCES特色戶7年多損手5925萬(多圖)｜二手蝕讓

政府宣布全面撤辣後，樓市成交增加，惟蝕讓個案亦同步上揚。單計本月市場已錄逾80宗帳面蝕讓成交，最新鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES爆出特色戶大額損手買賣，原業主持貨7年多，帳面損手5,925萬元離場。

利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，MOUNT PARKER RESIDENCES一個特色四房雙套單位，實用面積約2,697方呎，連約188方呎平台。原業主於去年10月份以「蝕本價」放盤，開價1.38億元，低於其近1.39億元的買入價，最終以7,950萬元成交，呎價約29,477元，放盤約5個月狠劈5,850萬元或約42.4%。