撤辣後首宗大額蝕讓！MOUNT PARKER RESIDENCES特色戶7年多損手5925萬(多圖)｜二手蝕讓

政府宣布全面撤辣後，樓市成交增加，惟蝕讓個案亦同步上揚。單計本月市場已錄逾80宗帳面蝕讓成交，最新鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES爆出特色戶大額損手買賣，原業主持貨7年多，帳面損手5,925萬元離場。
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，MOUNT PARKER RESIDENCES一個特色四房雙套單位，實用面積約2,697方呎，連約188方呎平台。原業主於去年10月份以「蝕本價」放盤，開價1.38億元，低於其近1.39億元的買入價，最終以7,950萬元成交，呎價約29,477元，放盤約5個月狠劈5,850萬元或約42.4%。
買家為區內客 單位享無敵海景
吳玉蘭透露，買家為區內客，心儀上址屬區內最大面積、且極罕有特色單位，居高臨下俯視無敵海景，並設私人獨立升降機大堂。據了解，原業主於2016年12月以1.3875億元購入單位，持貨約7年多，現轉手帳面大幅虧損5,925萬元，物業期內貶值約42.7%。
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吳玉蘭補充，撤辣之後區內睇樓查詢增加，當中以用家為主，亦不乏投資者出動物色單位收租。至於MOUNT PARKER RESIDENCES本月暫錄1宗二手買賣，現有約19個放盤，最低入場費由3,500萬元起。