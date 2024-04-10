熱門搜尋:
DSE 2024 雪龍2號 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 金像獎2024
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-04-10 11:14:16

撤辣後50指標屋苑交投首度失守100宗 創6周新低｜樓市數據

分享：
撤辣後50指標屋苑交投首度失守100宗 創6周新低｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周共錄82宗買賣個案，較前周的143宗減少43%。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，撤辣後二手市場第一階段的入市高峰期已過，準買家陸續回歸理性審慎觀察的態度，並於一手及二手之間比較選擇，拖慢二手的交投進度。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(41日至47)共錄82宗買賣個案，較前周(325日至331)143宗減少43%，創撤辣以來的6周新低，亦是期內首度失守一百宗水平。

撤辣後50指標屋苑交投首度失守100宗 創6周新低｜樓市數據

全港50個指標屋苑交投上周創撤辣以來的6周新低，亦是期內首度失守一百宗水平。

九龍表現最 美孚新村成交急減69%

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，港島區則按周增加，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄31宗交投，較前周的79宗減少61%，當中美孚新村上周錄5宗成交，按周急減69%；黃埔花園及海濱南岸上周各自錄得2宗及1宗買賣，分別較前周減少60%67%；海逸豪園、將軍澳廣場及泓景臺期內各錄2宗成交，分別按周減少33%

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄32宗買賣，較前周的47宗減少32%，其中麗城花園及盈翠半島各自只錄1宗成交，按周分別減少88%80%；灝景灣及大興花園成交量分別由前周的3宗，各自減少67%至上周的1宗；錦繡花園期內僅錄1宗買賣，按周減幅達50%；沙田第一城及藍天海岸各錄5宗及3宗交投，按周分別減少17%25%

撤辣後50指標屋苑交投首度失守100宗 創6周新低｜樓市數據

美孚新村上周錄5宗成交，按周急減69%。(資料圖片)

太古城交投減至3宗 「捧蛋」屋苑增加近九成

至於，港島區8個指標屋苑上周共錄19宗成交，較前周的17宗增加2宗或12%，其中藍灣半島交投量由前周的1宗，大增2倍至上周的3宗；杏花村期內錄得6宗買賣，按周增加50%；龍頭屋苑太古城則只錄3宗交投，較前周的4宗減少25%

此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，較前周的9個增加89%，當中九龍區及新界區分別佔10個及6個屋苑，港島區則佔1個。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

撤辣後50指標屋苑交投首度失守100宗 創6周新低｜樓市數據

龍頭屋苑太古城則只錄3宗交投，較前周的4宗減少25%。(資料圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受