撤辣後50指標屋苑交投首度失守100宗 創6周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，撤辣後二手市場第一階段的入市高峰期已過，準買家陸續回歸理性審慎觀察的態度，並於一手及二手之間比較選擇，拖慢二手的交投進度。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(4月1日至4月7日)共錄82宗買賣個案，較前周(3月25日至3月31日)的143宗減少43%，創撤辣以來的6周新低，亦是期內首度失守一百宗水平。

全港50個指標屋苑交投上周創撤辣以來的6周新低，亦是期內首度失守一百宗水平。

九龍表現最 曳 美孚新村 成交 急減 69% 69%

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，港島區則按周增加，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄31宗交投，較前周的79宗減少61%，當中美孚新村上周錄5宗成交，按周急減69%；黃埔花園及海濱南岸上周各自錄得2宗及1宗買賣，分別較前周減少60%及67%；海逸豪園、將軍澳廣場及泓景臺期內各錄2宗成交，分別按周減少33%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄32宗買賣，較前周的47宗減少32%，其中麗城花園及盈翠半島各自只錄1宗成交，按周分別減少88%及80%；灝景灣及大興花園成交量分別由前周的3宗，各自減少67%至上周的1宗；錦繡花園期內僅錄1宗買賣，按周減幅達50%；沙田第一城及藍天海岸各錄5宗及3宗交投，按周分別減少17%及25%。