撤辣扭轉局勢！利嘉閣：上月整體樓宇買賣漲57% 本月上望逾9100宗｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓市撤辣效果立竿見影，一手及二手市場買賣即時大增，料在各方購買力持續入市支持下，樓宇買賣將走向久違了的「高登記數字」時代。根據土地註冊處數據所得，今年3月份全港共錄5,024宗樓宇買賣登記(數字主要反映2月中旬至3月上旬的樓市實際狀況)，較2月份的3,196宗上升57%，創近10個月新高；而月內整體物業登記總值錄得374.84億元，按月也漲60%，反映買賣量值齊升。

從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量升幅鉅大，主要受惠《財政預算案》全面撒辣，發展商即蜂擁推盤，全新盤及貨尾盤齊齊出籠，搶佔市場購買力，最終帶動3月份一手私宅買賣登記勁錄1,460宗，按月激增3.44倍，買賣登記總值也因而大增1.47倍，錄得136.11億元。3月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為「BELGRAVIA PLACE」1期(251宗)、「星凱．堤岸」(112宗)，以及「THE HOLBORN」(99宗)。