撤辣扭轉局勢！利嘉閣：上月整體樓宇買賣漲57% 本月上望逾9100宗｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓市撤辣效果立竿見影，一手及二手市場買賣即時大增，料在各方購買力持續入市支持下，樓宇買賣將走向久違了的「高登記數字」時代。根據土地註冊處數據所得，今年3月份全港共錄5,024宗樓宇買賣登記(數字主要反映2月中旬至3月上旬的樓市實際狀況)，較2月份的3,196宗上升57%，創近10個月新高；而月內整體物業登記總值錄得374.84億元，按月也漲60%，反映買賣量值齊升。
從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量升幅鉅大，主要受惠《財政預算案》全面撒辣，發展商即蜂擁推盤，全新盤及貨尾盤齊齊出籠，搶佔市場購買力，最終帶動3月份一手私宅買賣登記勁錄1,460宗，按月激增3.44倍，買賣登記總值也因而大增1.47倍，錄得136.11億元。3月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為「BELGRAVIA PLACE」1期(251宗)、「星凱．堤岸」(112宗)，以及「THE HOLBORN」(99宗)。
二手住宅市場方面，同受撤辣的利好消息刺激，各類買家趁機入市，無論是用家、專才及投資客均大舉重返樓市尋寶，二手私宅買賣經歷2月份短線回落後，於3月份再次重越2,000宗水平，月內共錄得2,175宗登記，按月回升23%，創近7個月高位；至於3月份登記總值相應增加21%，錄得150.61億元。
至於非住宅市場方面，雖然3月份工廈、商廈及店舖三類物業買賣登記量全線下跌，但在佔比最重的純車位錄得逾八成(80.3%)升幅拉動下，令非住宅物業登記量出現整體上升，並再次突破750宗水平。數據顯示，3月份整體工商舖及其他買賣登記量按月上升39%，錄得755宗；而期內買賣登記金額更大增90%，達64.56億元，主要受惠一宗荃灣愉景新城商場共40.2億元的巨額登記帶挈。
本月整體登記望增八成 開啟高登記量時代
陳海潮指出，由於滯後效應，3月份買賣登記數字並未完全反映樓市撤辣後的刺激作用，相信3月中旬起的即市買賣，將在4月份的登記數中才有所反映。受惠3月全月發展商積極推出全新盤及貨尾盤，加上二手市場亦持續轉旺，而工商舖及其他亦有一定受惠，故相信4月份整體樓宇買賣登記量將按月再急漲逾八成，向上挑戰9,160宗水平，屆時有機會創自2021年8月以來、33個月新高，亦將開啟整體樓宇買賣按月處於近萬宗水平的新時代。