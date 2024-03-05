撤辣掀業主蝕讓掟貨潮 第一城兩房2年帳輸154萬

樓市全面撤辣，二手交投顯著加快，惟不少業主仍要損手離場，涵蓋居屋及藍籌屋苑。
其中沙田第一城本月暫錄7宗成交，最新連錄2宗蝕讓個案。中原黎宗文指，屋苑40座中層F室兩房，實用面積284方呎。原開價420萬元，最後反價2萬元，至422萬元易手，呎價14,859元。不過，原業主於2022年以576萬元入市，持貨2年轉手帳面虧損154萬元或26.7%。
中原伍錦基表示，屋苑8座中層H室兩房，實用面積327方呎。去年8月以550萬元放盤，最後累減4口價共112萬元，至438萬元沽出，呎價13,395元。原業主於2016年以457萬元入市，持貨8年轉手帳面損失19萬元或4.2%。
柴灣居屋海景兩房6年蝕三成
中原冼子明稱，柴灣居屋康翠臺7座高層B室兩房，實用面積508方呎，房間可遠眺海景，以自由市場價450萬元沽出，呎價8,858元。據了解，新買家為用家。原業主於2018年以643萬元入市，單位當時已補地價，持貨約6年轉售帳面貶值193萬元或30%。
中原關偉豪說，將軍澳居屋廣明苑E座中層14室一房，實用面積433方呎。原於居二市場開價398萬元，最終減價48萬元，以綠表價350萬元成交，呎價8,083元。據悉，新買家為同區客，恐遲買會貴，即加快議價入市上址自用。原業主於2020年以約435萬元入市，持貨4年，現轉手帳面虧損85萬元或19.5%。