撤辣效應｜中原：十大屋苑3月成交創近3年新高 新界區表現標青

本周末適逢復活節長假，大批港人外遊或北上，加上一手新盤競爭力強，二手交投難免受影響。據中原地產統計，十大屋苑於周末(3月30及31日)錄得11宗成交，按周回落42.1%，為撤辣後最少成交的周末，但仍連續5周企穩雙位數交投量；而4天復活節假期(3月29日至4月1日)則共錄得約15宗成交，較去年復活節的19宗成交減少21%，當中太古城及麗港城「食白果」，交投最活躍為康怡花園及美孚新邨，各錄得3宗成交。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣後樓市迅速重回正軌，剛過去的3月份，不論一手或二手交投均明顯反彈，一手市場全月錄約4,172宗成交，而十大屋苑亦錄得368宗成交，較2月份的118宗大幅增加2.1倍，可見市場對撤辣反應正面，旺市重臨。

映灣園上月成交量增幅最勁 總結3月份，十大屋苑成交量均按月上揚，當中升幅最大為映灣園，由2月份的4宗，急增25宗或逾6倍至29宗；平均呎價亦按月升6.6%，至10,321元。緊隨為錄得76宗的嘉湖山莊，按月大漲55宗或2.6倍；平均呎價報8,619元，按月上揚12.2%，升幅為眾屋苑之冠。 至於港島區三大指標屋苑平均呎價均報跌，海怡半島跌幅最大，按月挫6.1%，至約13,612元；而太古城及康怡花園亦分別按月跌2.5%及0.2%，報約15,119元及13,396元。

撤辣效應｜中原：十大屋苑3月成交創近3年新高 新界區表現標青

太古城成交量創 13 個月新高 中原地產太古城高級區域營業董事張光耀指，太古城3月份共錄得36宗成交，按月上揚2.3倍，成交量創13個月新高；平均實用呎價約15,519元，按月則回落2.5%。撤辣為買家注入強心針，太古城交投回勇，惟整體經濟表現未如理想，加上大量新盤競爭，業主態度保持克制，趁市旺減價出貨。