撤辣滿月 中原十大屋苑本月交投創近3年新高 嘉湖山莊錄72宗最多｜樓市走勢

樓市全面撤辣已一個月，中原地產統計十大屋苑本月(3月1至27日)錄得337宗成交，較上月同期(2月1至27日)撤辣前錄得91宗買賣，急升2.7倍，成交量創34個月、即近3年來單月新高。本月最多成交為天水圍嘉湖山莊，錄72宗，而交投增幅最顯著為映灣園，較上月同期激增6倍。呎價方面，除港島區3個指標屋苑下跌外，其餘7個九龍及新界指標屋苑均上升，升幅介乎1.3%至12.2%。

大量新盤搶客 二手 樓價難急升 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣成效顯著，市場信心回歸，購買力被激發，撤辣一個月，十大屋苑交投回勇，重現小陽春，本月成交量創近3年新高，顯示樓市重回正軌，買家入市心態積極，業主叫價則保持克制，主要由於整體經濟表現未如理想，加上大量新盤競爭，現時成交量較14年未有辣招前仍有一段距離，相信樓價難有急升空間。

太古城業主趁旺減價沽貨 呎價微跌 港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，樓市撤辣、美國維持減息3次預測不變，多個利好消息刺激區內換樓客及用家出動，更有業主特意從國外回港放盤。其中太古城3月至今暫錄約34宗成交，按月急升325%，反映政府出招奏效，但因有部分業主望趁旺市沽貨而減價放盤，故平均實用呎價則微跌2.1%，報15,118元。

海怡半島呎價按月跌 7.4% 另外，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，撤辣帶動樓市造好，為買家入市注下強心針，一眾藍籌屋苑的成交量更顯著急升，其中海怡半島3月錄28宗成交，按月急升211%，創去年1月錄32宗以來約14個月新高，但整體經濟仍處下行，故業主未有提高叫價，平均實用呎價不升反跌，報13,531元，按月下跌7.4%。

美孚新邨呎價重上萬元 多上車客 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，撤辣後美孚新邨交投氣氛即時升溫，本月已錄得50宗成交，創13個月新高，上月同期未撤辣時只錄14宗，而本月平均實用呎價亦成功重上萬元水平，按月回升7.8%，均價約10,243元。撤辣後用家加快入市，暫時投資客不算多。過去數月成交銀碼集中400萬元至800萬元，買家主要為上車客。此外，撤辣及放寬壓測後，換樓比以前容易，近期大單位成交增多，本月已錄得3宗「凹凸海」單位成交，成交價由1,470萬元至2,000萬元不等。

黃埔花園買家入市意欲強 部分零議價 另一市區十大屋苑之一的黃埔花園，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，屋苑本月交投表現理想，錄得31宗成交，較上月同期未撤辣急增3.4倍，成交量創12個月新高。撤辣成功提振市場入市信心，加上預測今年中開始減息，吸引買家趁平加快入市，長線收租客亦有所增多。由於平價盤及低質素盤消化速度轉急，業主開始收窄議價空間，而買家入市意欲明顯轉強，部分買家甚至不議價或僅輕微議價便入市，他估計全月成交有機會達40宗，挑戰2021年5月錄49宗成交後近3年高位。

沙田第一城價量齊升 至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本月至今暫錄約50宗二手成交，較上月同期增近2.6倍，平均實用呎價約13,284元水平，按月升約5.4%，價量齊升。撤辣後買家對後市看法轉趨樂觀，紛紛加快入市步伐，早前累積之購買力陸續釋放，預期市場上多個一手新盤陸續推出，略為分散二手注意力，交投量或會橫行。

嘉湖山莊本月呎價急彈 12.2% 另外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本月暫錄得72宗買賣成交，創下2015年7月至今近9年來新高，較2月份撤辣前僅19宗成交急增2.8倍，平均實用呎價亦由上月7,690元低位，急彈至本月的8,627元，升幅12.2%。撤辣、放寬按揭、免壓測等一系列樓市新措施，成功釋放市場購買力，令嘉湖山莊交投明顯轉旺，加上美國息率已見頂，今年大機會展開減息周期，為撤辣後的樓市進一步增添利好因素；他又稱，近期屢錄買家追價入市個案，個別成交呎價重上1萬元水平。