撤辣當周CCL止跌反升0.62% 港島仍瀉0.83% 中原：樓價短期內尋底成功｜樓價指數

撤辣後二手樓價呈回升趨勢，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.91點，按周升0.62%，是財政預算案公布當周的市況。政府全面撤辣及免壓測，樓市氣氛迅速好轉，買家搶先入市，成交量急升，CCL結束3周連跌反彈，單周升幅為2023年5月後、近43周以來最大。相信樓價短期內將尋底成功，展望第二季止跌回穩，CCL有望重上148點，即2023年12月底時的水平。

楊明儀續指，本周CCL仍為384周、逾7年次低，繼續在2016年11月初水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.79%，亦較2023年4月168.40點高位跌14.54%，而2024年則累跌2.24%。3月21日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變，並預期今年合共減息0.75厘，對本地二手樓價的影響將於4月中旬公布的CCL才開始反映。