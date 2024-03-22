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地產
2024-03-22 17:06:31

撤辣當周CCL止跌反升0.62% 港島仍瀉0.83% 中原：樓價短期內尋底成功｜樓價指數

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撤辣當周CCL止跌反升0.62% 港島仍瀉0.83% 中原：樓價短期內尋底成功｜樓價指數

撤辣當周CCL止跌反升0.62% 港島仍瀉0.83% 中原：樓價短期內尋底成功｜樓價指數

撤辣後二手樓價呈回升趨勢，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報143.91點，按周升0.62%，是財政預算案公布當周的市況。政府全面撤辣及免壓測，樓市氣氛迅速好轉，買家搶先入市，成交量急升，CCL結束3周連跌反彈，單周升幅為20235月後、近43周以來最大。相信樓價短期內將尋底成功，展望第二季止跌回穩，CCL有望重上148點，即202312月底時的水平。

楊明儀續指，本周CCL仍為384周、逾7年次低，繼續在201611月初水平徘徊，較20218191.34點歷史高位跌24.79%，亦較20234168.40點高位跌14.54%，而2024年則累跌2.24%321日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變，並預期今年合共減息0.75厘，對本地二手樓價的影響將於4月中旬公布的CCL才開始反映。

撤辣當周CCL止跌反升0.62% 港島仍瀉0.83% 中原：樓價短期內尋底成功｜樓價指數

中原城市領先指數CCL最新報143.91點，按周升0.62%，是財政預算案公布當周的市況。

大型單位樓價連跌4周共2.5%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass144.33點，按周升0.86%CCL(中小型單位)143.06點，按周升0.85%CCL MassCCL(中小型單位)齊終止3周連跌，升幅分別為43周及51周以來最大，兩個指數亦有見底跡象，同樣於201610月中水平徘徊。CCL(大型單位)148.21點，按周跌0.42%，連跌4周共2.50%，重返20173月中時水平。

四區樓價三升一跌，顯示樓價尋底訊號明顯。九龍CCL_Mass141.37點，按周升2.62%，連跌3周後回升，升幅為56周以來最大，仍然於20171月初水平徘徊。新界東CCL_Mass158.00點，按周升0.55%，升幅為18周以來最大，連升2周共0.59%，繼續於20173月底水平徘徊。新界西CCL_Mass131.50點，按周升0.45%，結束2周連跌，仍然在20172月中水平徘徊。港島CCL_Mass143.17點，按周跌0.83%，連升2周後回軟，繼續於20168月底水平徘徊。

撤辣當周CCL止跌反升0.62% 港島仍瀉0.83% 中原：樓價短期內尋底成功｜樓價指數

四區樓價三升一跌。

今天(22)的指數，根據2024311日至317日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2024226日至33日簽臨時買賣合約，是228日財政預算案當周的市況。

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