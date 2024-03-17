撤辣興奮期放緩 新盤搶客 中原十大屋苑本周末成交 按周跌24%｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得28宗成交，按周下跌24%，6個屋苑錄跌幅，美孚新邨則錄250%升幅。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣樓市興奮復甦期漸放緩，加上一手市場千帆並舉，有3個以剛需盤為主的新盤於本月發售，發展商定價亦克制，扣起大批二手購買力，令二手交投稍為放緩，但整體樓市仍穩健發展。

港島區方面，太古城及海怡半島本周末分別錄得3宗及4宗成交，康怡花園未錄成交。中原太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄3宗成交，較上周少2宗，但整體成交勢頭強勁，本月已錄23宗成交，較上月增逾一倍，平均實用呎價15,329元。

黃埔花園捧蛋 美孚新邨最旺 九龍區4個指標屋苑中，黃埔花園零成交，其他3個屋苑錄1至7宗成交，其中以美孚新邨錄最大升幅。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，撤辣後整體交投氣氛向好，美孚新邨本周末錄7宗成交，較上周多5宗，升250%，平均實用呎價報10,420元。

新界區3大指標屋苑本周末均錄成交，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，撤辣後沙田第一城交投倍增，已錄34宗買賣，其中本周末錄5宗。此外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，本周末嘉湖山莊交投保持暢旺，買家入市意欲強勁，有買家更追價入市，價量急升，而屋苑本周末錄得5宗成交。 中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋表示，撤辣後交投暢旺，東涌映灣園本周末錄1宗成交，單位為16座中高層F室，實用面積563方呎，採兩房間隔，剛以670萬元沽出，折合實用呎價11,901元。據悉，原業主於2008年以233萬元買入上址，是次轉手帳面獲利437萬元，單位17年間升值1.9倍。