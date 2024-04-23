撤辣阻不了蝕讓！二手獲利率跌穿七成 連挫三季｜樓市走勢

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市全面撤辣，除了交投及樓價轉穩，卻無助獲利比率及賺幅回升，反倒愈見受壓，踏入第二季情況並不樂觀。綜合土地註冊處資料，2024年第一季本港共錄3,056宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達69.6%，較去年第四季的72.9%跌3.3個百分點，連跌三季，並創2009年第二季以來的60季、即15年新低，反映樓市不濟及撤辣後的生態轉變。 每宗私宅轉手個案平均賺幅僅 29% 至於平均獲利幅度方面，今年首季每宗私宅轉手個案平均賺幅只有29%，較去年第四季的35.4%，再跌6.4個百分點，除連跌三季、插穿30%水平外，更創下2010年第三季以來的55季、即近14年新低，反映市況欠佳及撤銷辣招後，多了短線持貨業主沽貨而進一步拖低整體平均賺幅。

當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例跌至三成邊緣，只達31.6%，按季跌1.8個百分點，涉及宗數達1,387宗。此外，首季虧損個案錄得1,305宗，佔比增至29.7%，相關比例按季增加3.5個百分點，以宗數計，為2010年首季以來的57季、即逾14年最多，反映撤銷額印稅後，湧現更多蝕讓急沽的情況；至於平手者則有31宗，佔比則按季微減至0.7%。 按物業轉售價格劃分，過去一季中細價樓較受捧，交投量最多、樓價介乎401萬至600萬元組別之二手私宅轉售獲利比率高見73.7%，為表現最佳的組別，惟按季亦跌0.4個百分點，而其平均賺幅按季亦跌6.2個百分點，至39.9%，惟卻是賺幅最大的銀碼層。此外，介乎801萬至1,000萬元以內的中價物業獲利比率按季亦跌4個百分點至69.6%，而其平均賺幅按季也跌3.6個百分點，至27.1%。至於樓價在1,200萬元以上的高價物業，獲利比率達68.4%，而平均賺幅則挫7.1個百分點至僅有23.7%。