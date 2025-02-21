撤辣1周年 樓市旺量未旺價 全港私樓市值冧4800億 每名業主身家縮水47萬

若與2021年高位比較，每名業主身家更大「縮水」283萬元。(資料圖片)

中原樓市大數據資料顯示，2021年9月全港私人住宅樓價總市值高見逾12萬億元，平均樓價達982萬元。隨着樓價下跌，今年1月總值跌穿9萬億元，低見8.99萬億元，與撤辣前的9.5萬億元相比，一年再跌近4,800億元，平均樓價跌至699萬元。以全港128萬伙私人住宅計，相當於撤辣後平均每名業主身家減少逾47萬元，與2021年高位比較，身家更大「縮水」達283萬元。

政府去年為樓市全面撤辣距今近1周年，當時擔心會掀起炒風。期內交投雖然增多，惟樓價仍跌勢未止。據中原地產數據資料顯示，全港逾120萬伙私人住宅物業的總市值於撤辣後一年內再跌近4,800億元，平均樓價跌至699萬元，相當於每名業主身家「縮水」約47萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年全面撤辣後，樓市氣氛略為改善，撤辣後計，整體私人住宅買賣錄45,773宗，按年升32%。受惠於全面撤辣及人才來港，去年吸引大批內地客來港置業。撤辣後買家姓名為普通話拼音的成交宗數錄11,522宗，涉及入市金額1,282.8億元，按年升約1倍及80%，創歷史新高，同時佔同期整體成交25.2%及30.8%。撤辣後以啟德最多「普通話客」，佔1,519宗。內地客勇於入市，卻未能撐住本港樓價。中原城市領先指數CCL最新報138.47點，與去年撤辣前145.37點比較跌近5%，意味現時樓價已低過撤辣前水平；與2021年歷史最高位191.43點比較，樓價累挫近28%。

二手流通量慘過「沙士」

撤辣後發展商積極減價去貨，令二手繼續冰封。全港二手樓流通率已連續3年低於2%，去年僅1.8%。流通率是反映樓市交投的活躍程度，流通率愈高，代表樓市越旺及「有得炒」。1997年流通率高達8%，2003年亦有2.1%，意味現時樓市交投慘過「沙士」。

陳永傑指，現時一手貨尾逾2.2萬伙，相信未來一兩年仍是發展商「清貨年」，息口走勢亦續困擾樓市。港人對經濟前景欠信心，放慢置業步伐，期望新一份《財政預算案》推出振興經濟措施，再為樓市帶來正面刺激作用，激活物業交投量。