收回土地條例｜房協就元朗YOHO Midtown第3期收回用地 申建720伙資助房屋

近年政府積極覓地，於去年公布根據《收回土地條例》，收回3幅分別位於粉嶺及元朗的用地，作為資助房屋用途，當中包括新地(016)旗下元朗大型屋苑YOHO Midtown第3期用地，並已於9月正式歸還政府。房協最新就該用地向城規會提出申請，興建1幢樓高約40層的住宅物業，約涉及720伙資助出售房屋單位，其中住宅樓面涉36.8萬方呎，非住宅樓面則涉2.58萬方呎，用作政府、機構或社區設施，包括一間設有32個宿位的輕度弱智兒童之家及地區長者社區中心，項目預計於2028年落成。

據規劃文件顯示，第3期用地毗鄰YOHO Midtown第1期，現已劃為「綜合發展區」用途，發展地盤面積約56,619方呎，申請人擬將地積比率由5倍放寬至6.5倍，總地積比率則為6.96倍。申請人又指，有關擬建項目符合政府現行政策，發展密度及建築物高度與周邊發展環境配合，而申請沒改變原有的規劃意向。此外，是次申請地點包括整個1期、2期及3期，但申請人表示，是次申請發展資助出售房屋的範圍，只涉及第3期用地，對第1和2期發展並無任何改動。

翻查資料，毗鄰第3期用地的第1期地皮，現已發展為YOHO Midtown，第2期的甲、乙部分，亦獲批建酒店及住宅發展，而是次申請的第3期用地，曾獲城規會批准興建YOHO Midtown第3期，興建兩幢樓高28層的住宅物業，涉及提約448伙單位。