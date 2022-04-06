收地發展｜發展局：未來數年收地700公頃 八成來自元朗洪水橋等新區

有立法會議員提出關注北部都會區收地及發展問題，今日（6日）獲發展局局長黃偉綸書面回覆，指政府近年大力推動發展項目，預計未來數年會繼續為不同的發展項目收回的土地，將高達700公頃，當中位處元朗區和北區的項目佔大部分，包括元朗南約150公頃、古洞北/粉嶺北餘下階段約110公頃、洪水橋/厦村其餘階段約310公頃等，而3個新發展區合計佔總收地量八成。黃偉綸補充，上述數字尚未計及新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮和文錦渡、以及《北部都會區發展策略》內的新土地發展建議。

另外，黃偉綸稱，在2019/20至2021/22的3個年度內，已收回近120公頃新界私人土地作發展，當中大部分位於元朗區和北區，包括68公頃來自古洞北/粉嶺北第一階段、12公頃來自洪水橋／厦村第一階段。