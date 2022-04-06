收地發展｜發展局：未來數年收地700公頃 八成來自元朗洪水橋等新區

有立法會議員提出關注北部都會區收地及發展問題，今日（6日）獲發展局局長黃偉綸書面回覆，指政府近年大力推動發展項目，預計未來數年會繼續為不同的發展項目收回的土地，將高達700公頃，當中位處元朗區和北區的項目佔大部分，包括元朗南約150公頃、古洞北/粉嶺北餘下階段約110公頃、洪水橋/厦村其餘階段約310公頃等，而3個新發展區合計佔總收地量八成。黃偉綸補充，上述數字尚未計及新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮和文錦渡、以及《北部都會區發展策略》內的新土地發展建議。
另外，黃偉綸稱，在2019/20至2021/22的3個年度內，已收回近120公頃新界私人土地作發展，當中大部分位於元朗區和北區，包括68公頃來自古洞北/粉嶺北第一階段、12公頃來自洪水橋／厦村第一階段。
2021年公開招標賣地 庫房進帳128億
黃偉綸又透露，根據過去10年資料顯示，古洞北第一階段於2019年12月收回的私人土地內，有約9.2萬方呎在收回後，連同其他政府土地在2021年透過公開招標批出作私人物業發展，包括古洞第24區及第25區私人住宅用地，合共帶來128億元賣地收入。
疫情影響新盤入伙 黃偉綸：毋須修訂標準買賣合約
至於疫情影響新盤入伙，有議員關注局方會否提供新一輪延長建築規約期限措施。對此，黃偉綸稱已於3月14日就相關期限延長最多半年，暫毋須修訂標準買賣合約或另發指引。至於預售樓花同意方案，則屬運輸及房屋局（運房局）的政策範疇，方案訂明發展項目的認可人士可考慮惡劣天氣、罷工或不可抗力等因素，而延後有關發展項目的預計關鍵日期。