收票超購22倍 上然周六首賣228伙

一手氣氛熾熱，今個周末繼續有全新盤開賣。萬科控股(香港)大埔馬窩路「上然」第1期連日加推，昨日公布全新4號價單共41伙，扣除最高折扣16%後，折實價264.1萬元起，折實平均呎價12,554元，較上張價單高約9%。同時落實周六以價單形式首輪發售228伙。該盤已收逾5,350票，超購逾22倍，周四晚上8時截票。

萬科香港董事總經理周銘禧指，加推單位涵蓋開放式至四房，實用面積214至873方呎，折實價264.1萬至1,140.8萬元，折實呎價11,191至14,129元，定價因應樓層坐向及景觀有所調整，仍屬原價加推。

該盤首輪銷售涵蓋28伙開放式、67伙一房、93伙兩房、24伙三房、9伙四房及7伙特色戶，實用面積214至873方呎，折實價238萬至1,140.8萬元，折實呎價9,185至14,392元。有100伙折實價低於400萬元，即可受惠100元印花稅新措施；有28伙開放式可以選用1「家」1付款計劃；另有4伙特色戶於周日起招標發售。