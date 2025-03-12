收票超購22倍 上然周六首賣228伙

一手氣氛熾熱，今個周末繼續有全新盤開賣。萬科控股(香港)大埔馬窩路「上然」第1期連日加推，昨日公布全新4號價單共41伙，扣除最高折扣16%後，折實價264.1萬元起，折實平均呎價12,554元，較上張價單高約9%。同時落實周六以價單形式首輪發售228伙。該盤已收逾5,350票，超購逾22倍，周四晚上8時截票。
萬科香港董事總經理周銘禧指，加推單位涵蓋開放式至四房，實用面積214至873方呎，折實價264.1萬至1,140.8萬元，折實呎價11,191至14,129元，定價因應樓層坐向及景觀有所調整，仍屬原價加推。
該盤首輪銷售涵蓋28伙開放式、67伙一房、93伙兩房、24伙三房、9伙四房及7伙特色戶，實用面積214至873方呎，折實價238萬至1,140.8萬元，折實呎價9,185至14,392元。有100伙折實價低於400萬元，即可受惠100元印花稅新措施；有28伙開放式可以選用1「家」1付款計劃；另有4伙特色戶於周日起招標發售。
高臨盡推最後22伙 最平985萬
市區盤亦推貨銷售，資本策略地產(497)佐敦「高臨」昨盡推最後22 伙標準單位，折實價985.2萬至1,995.1萬元，折實呎價23,740至28,219元，折實平均呎價25,823元。
執行董事何樂輝稱，項目將於今年底入伙，迄今累售192伙，佔全盤74%，套現逾16億元。他透露，集團年內擬推黃竹坑站港島南岸第5期及油塘通風樓兩個合作盤，共1,573伙。
SIERRA SEA最快下月開售
新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作的天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」明日進行第三輪銷售108伙，昨日截收逾5,800票，超額認購52倍。新地副董事總經理雷霆指，集團旗下西沙「SIERRA SEA」預計短期內可獲批預售樓花同意書，最快下月開售。