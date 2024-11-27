收租客劈價棄守黃大仙納米樓 230萬新低價沽 9年貶值近四成(多圖)｜二手蝕讓

二手樓價未有起色下，納米樓仍淪為蝕讓重災區，有收租客更決定劈價棄守套現，黃大仙鑽嶺一個開放式單位最新以230萬元沽出，呎價約1.1萬元，成交價及呎價均創屋苑歷史新低，原業主帳面大幅貶值131萬元或近四成。

富誠地產助理分行經理馮嘉言表示，鑽嶺中高層E室，實用面積約198方呎，開放式間隔。原開價320萬元，最終以230萬元沽出，累劈90萬元或約28.1%，呎價約11,616元，成交價及呎價均創屋苑新低。

由代理提供相片可見，單位整體保養不俗，客廳為鑽石型開則，設有工作平台及露台，外望開揚城市景。