收租業主劈價棄守荃灣兩房 「2字頭」有交易 8年樓價蒸發25%｜二手市況

荃景圍一帶屋苑連續錄得二手成交，其中荃灣中心最新有收租業主以「2字頭」沽出兩房單位，持貨約8年帳面貶值超過100萬元或約25%。 市場消息指，荃灣中心6座中層D室，實用面積約324方呎，兩房間隔。據悉，原業主購入單位後一直用作收租，大約半年前開價355萬元連租約放售，至上月中租客搬出後，獲外區客議價後即睇即買，以299萬元成交，累減56萬元或約15.8%，呎價約9,228元。 至於原業主在2017年以約400萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損101萬元，單位期內貶值約25.3%。資料顯示，荃灣中心位於荃景圍荃景圍102號，1979年入伙，共有19座，提供4,516個單位。

荃景花園三房造價重返 10 年前 中原地產荃灣南豐分行高級分區營業經理徐偉業表示，荃景花園5座中層A室，實用面積約495方呎，三房間隔，望池園景，景觀優質。原叫價480萬元，累減42萬元或8.8%，至438萬元沽出，造價創屋苑三房單位約10年新低，呎價約8,848元， 徐偉業指，參考屋苑三房單位成交紀錄，2021年10月7座低層A室，屬同則戶但質素稍遜，以723萬元售出，今番新成交較高位下跌285萬元，跌幅近40%；而屋苑對上錄得450萬元內的三房成交經已追溯至2014年，當時5座中層H室，同座同方向，成交價438萬元，故是次成交價重回10年前水平。

徐偉業透露，買家為區內租客，見息口開始回落，樓價亦已大幅回落，置業成本減輕，現時每月交租，等如幫業主供樓，長遠計租樓不划算，所以下決心買樓自己供樓，尋覓心水單位約數個月，見上址樓價屬10年前水平，相當吸引，故馬上承接。 據了解，原業主於2010年以267萬元買入單位，持貨約15年，現轉售帳面獲利171萬元，單位期內升值約64%。他補充，荃景花園目前450萬元以內放盤有15個，當中只有1個屬三房，叫價445萬元。資料顯示，荃景花園位於荃景圍荃景圍85號，1986年入伙，分為2期共有12座，提供3,024個單位。