收租業主睇淡後市 478萬沽嘉湖山莊兩房 換樓客接貨

市況疲弱，業主議幅續擴大，吸引買家入市。中原地產西鐵天水圍站分行分行經理曾慧敬表示，近期上車屋苑造價有所回落，放盤選擇亦增加，不乏買家入市，過去周末嘉湖山莊錄得4宗買賣成交，包括樂湖居5座中層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，享清靜內園景，遠望青山，景觀開揚，內部裝修亦企理。收租業主因看淡後市，於是沽貨止賺，最初叫價510萬元，議價後最終以478萬元沽出，折合實用呎價10,646元，減價32萬元或減幅約6.3%。

曾慧敬指，新買家為屯門換樓客，心儀上址裝修企理，景致開揚吸引，又可住近家人，見業主肯減價，考慮不久便拍板承接。原業主則於2018年1月以442萬元購入單位，持貨4年多轉售，現帳面獲利36萬元或8%離場。