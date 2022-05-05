收購重建｜樂風集團夥外資收購尖沙咀漢口道舊樓 擬重建甲廈

近年活躍於併購的樂風集團公布，集團夥拍BentallGreenOak及施羅德資本，收購尖沙咀漢口道31至37號大部份業權，擬重建甲級商廈。樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，很高興與BentallGreenOak和施羅德資本合作，在香港的核心商業區進行策略性的房地產收購，將各方優勢結合，料充分發揮協同效應。

總收購價逾 15 億元

樂風集團投資管理總監梁鎮峰指，該地盤面積約9,650方呎，規劃為商業（甲類）地盤，總可建樓面面積約11.58萬方呎，整個地盤的總收購價逾15億元，每方呎樓面地價約12,953元。該地盤位於漢口道中段，臨街面闊逾33米，日後地皮發展將融合各種頂尖技術、優質建築設計、綠色環保及可持續發展概念，同時具前瞻性的科技智能配套等。。他又稱，項目已收購約97%業權，目前尚餘一伙未能達成共識的單位，已開展強拍程序的預備工作，以統一業權。

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