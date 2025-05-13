收逾3.2萬票 SIERRA SEA 1B期首輪超購199倍

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」將於明日(14日)展開首輪銷售168伙，昨日截止收票，市場消息指初步估算收逾3.2票，以價單出售160伙計算，超額認購逾199倍；另有8伙特色單位以招標發售。發展商指，關稅戰緩和，料將對整體市場有正面影響，對項目銷情有信心。
新地代理執行董事陳漢麟稱，第1B期「SIERRA SEA」票源包括不少新客及第1A(2)期的向隅客繼續入票，大手客比例與第1A(2)期相若；並透露首輪銷售後有機會隨即加推，最快周末進行新一輪銷售。他表示，近日拆息回落，供樓更為輕鬆，租金回報有望上升，相信投資者比例有機會進一步上升。
天瀧四房3958萬成交
恒基地產(012)等六大地產商合作發展的啟德「天瀧」昨售出第7座7樓B室四房，實用面積1,173方呎，成交價3,958萬元，呎價33,743元。項目迄今累售140伙，連車位共套現約57.9億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，中美貿易戰有緩和跡象，加上近日港元拆息回落，相信可增加買家入市信心。
海盈山增設兩個付款計劃
由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」獲批滿意紙，正式啟動交樓程序，將於短期內進行新一輪推售部署。該盤昨更新價單增設「120置靈活付款計劃」及「星級360自由選付款計劃」，總折扣優惠分別為成交價22%及17%。若買家提早成交，視乎簽署臨時買賣合約後提前付清樓價日數，可額外獲成交價0.5%至最多5%的樓價回贈。