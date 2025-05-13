收逾3.2萬票 SIERRA SEA 1B期首輪超購199倍

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」將於明日(14日)展開首輪銷售168伙，昨日截止收票，市場消息指初步估算收逾3.2票，以價單出售160伙計算，超額認購逾199倍；另有8伙特色單位以招標發售。發展商指，關稅戰緩和，料將對整體市場有正面影響，對項目銷情有信心。

新地代理執行董事陳漢麟稱，第1B期「SIERRA SEA」票源包括不少新客及第1A(2)期的向隅客繼續入票，大手客比例與第1A(2)期相若；並透露首輪銷售後有機會隨即加推，最快周末進行新一輪銷售。他表示，近日拆息回落，供樓更為輕鬆，租金回報有望上升，相信投資者比例有機會進一步上升。