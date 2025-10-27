放寬投資移民入場門檻「滿月」 大額一手買賣激增 呢區佔比最多｜樓市數據

土地註冊處數字顯示，10月份首20天，樓價介乎3,000萬元至4,999萬元的一手私樓買賣登記共錄得78宗，較9月全月的63宗大漲24%，並較今年1月低位的20宗激增2.9倍；以宗數計，已超越過去10個月以來的整月按月新高，佔比更激增至高見6.23%，為今年以來按月新高，反映此銀碼層的交投受惠政策而顯著增加，升幅冠絕所有其他銀碼層。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，自9月中旬施政報告放寬投資者入境計劃，可買入住宅物業樓價入場門檻由5,000萬元下調至3,000萬元後，一個月時間過去，措施效應立竿見影。

中、西半山及啟德 受投資移民客歡迎

陳海潮指出，10月首20日的78宗，比起首9個月按月平均的近36宗，已大增近1.2倍；若以佔比計算，10月的6.23%，除較9月的3.17%大增3.06個百分點外，更比起今年全年至今的平均2.57%，激增3.66個百分點，表現十分凌厲。在10月份首20天的一手私樓成交中，按地區劃分，以中半山的34宗佔最多(佔比達43.6%)，其次為西半山的15宗(佔比達19.2%)，第三則為啟德的13宗(佔比達16.7%)，三者合計已佔逾79.5%，反映中、西半山及啟德都是豪宅集中地，為投資移民樂意追捧的地區。

若以屋苑觀察，10月份以中半山竹林苑的31宗跑出，而緊接其後是西半山THE MVP的15宗，至於啟德天瀧的12宗亦是熱門之選，反映發展商亦把握政策時機，乘勢推出符合市場需求的新盤應市。