放寬按揭奏效 二手成交止跌 本月或越3千宗

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近兩個月利好樓市消息不斷，且上月中《施政報告》全面放寬七成按揭，令市場買家進一步多元化，各類置業人士，尤其換樓客及投資者入市動力大增，帶動交投轉趨活躍。11月首7日二手私宅買賣登記暫已有782宗，預計全月最終有力突破3,000宗水平，上試約3,100至3,200宗，屆時將為近半年來首度重越3,000宗水平，並創近7個月新高及年內次高。

天瀧單日標售5伙

新盤氣氛向好，恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德「天瀧」昨招標售出5伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，售出單位涵蓋1伙四房及4伙三房，成交價3,428萬至4,888.3萬元，成交呎價31,107至35,371元，有大手買家購入2伙。項目自上月19日起以現樓形式推售後速沽40伙，套現逾15.5億元。

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