放寬按揭奏效 二手成交止跌 本月或越3千宗

利好樓市消息紛至，帶動二手交投轉旺。利嘉閣地產據土地註冊處數據所得，10月全港錄2,767宗二手私宅買賣登記，較9月2,087宗升33%，為連跌兩月後回升，並創近5個月高位及年內第三多。該行料11月有力破3,000宗水平，將創近7個月高及年內次高。
至於10月登記總值按月增38%，錄196.58億元，連跌5個月終見反彈兼為近4個月最多。按全港三區分析，10月港九新界三區登記量全線反彈。當中港島區登記量按月多29%，月內錄594宗；九龍區按月大增35%，共錄941宗；新界區亦上揚32%，突破千宗水平，共錄1,232宗。
十大活躍屋苑登記按月升17%
此外，上月十大活躍屋苑總計登記量共265宗，較9月升17%。將軍澳日出康城連續兩個月成為登記量最活躍屋苑，月內錄41宗。康怡花園升幅最顯著，月內錄19宗登記，按月飆約1倍；其次為愉景灣漲89%，共錄34宗登記；海怡半島錄25宗登記，按月升67%。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近兩個月利好樓市消息不斷，且上月中《施政報告》全面放寬七成按揭，令市場買家進一步多元化，各類置業人士，尤其換樓客及投資者入市動力大增，帶動交投轉趨活躍。11月首7日二手私宅買賣登記暫已有782宗，預計全月最終有力突破3,000宗水平，上試約3,100至3,200宗，屆時將為近半年來首度重越3,000宗水平，並創近7個月新高及年內次高。
天瀧單日標售5伙
新盤氣氛向好，恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德「天瀧」昨招標售出5伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，售出單位涵蓋1伙四房及4伙三房，成交價3,428萬至4,888.3萬元，成交呎價31,107至35,371元，有大手買家購入2伙。項目自上月19日起以現樓形式推售後速沽40伙，套現逾15.5億元。