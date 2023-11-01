放寬按揭擔保期 綠表客加快入市！天富苑低層戶390萬易主│二手市況

新一份《施政報告》將居屋按揭擔保期最長30年延長至50年，助一批年期較舊的居屋於第二市場流轉，給予買家額外的選擇，有綠表客隨即加快入市步伐。
利嘉閣天水圍嘉湖山莊分行高級經理黃肇雯表示，天水圍天富苑A座低層2室，實用面積約650方呎，屬康和式套三房戶型。10月中放盤迄今，由420萬元，累減兩口價，最終以390萬元獲綠表客承接。據悉，新買家為區內公屋戶。
原業主於2001年向房委會以約90萬元買入單位，持貨約22年，現轉手帳面獲利300萬元，單位期內升值約3.3倍。
粉嶺雍盛苑三房呎售6357元
利嘉閣地產粉嶺牽晴間分行高級經理羅富欽稱，粉嶺雍盛苑A座低層1室，實用面積約645方呎，三房間隔，享開揚景觀。
羅富欽續稱，新買家為綠表外區年輕客，早前透過利嘉閣真盤源平台搵樓，見到上述放盤，心儀單位裝修企理，景觀開揚，且因剛取得購買證，適逢《施政報告》公布放寬居屋按揭擔保年期，擔心「遲買會貴」，遂以410萬元(未補地價)購入單位，呎價約6,357元。據悉，原業主於2018年以約405萬元(未補地價)購入，持貨約5年，現轉手帳面僅賺5萬元或約1.2%。
羅富欽補充，雍盛苑目前有5個放盤，最低入場費為280萬元(未補地價)。