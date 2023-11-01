放寬按揭擔保期 綠表客加快入市！天富苑低層戶390萬易主│二手市況

天富苑低層戶累減兩口價，最終以390萬元獲綠表客承接。(資料圖片)

新一份《施政報告》將居屋按揭擔保期最長30年延長至50年，助一批年期較舊的居屋於第二市場流轉，給予買家額外的選擇，有綠表客隨即加快入市步伐。

利嘉閣天水圍嘉湖山莊分行高級經理黃肇雯表示，天水圍天富苑A座低層2室，實用面積約650方呎，屬康和式套三房戶型。10月中放盤迄今，由420萬元，累減兩口價，最終以390萬元獲綠表客承接。據悉，新買家為區內公屋戶。

原業主於2001年向房委會以約90萬元買入單位，持貨約22年，現轉手帳面獲利300萬元，單位期內升值約3.3倍。