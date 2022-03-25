放寬措施│疫情緩和 憧憬樓市小陽春

第五波新冠肺炎大爆發，令一二手樓市幾乎停頓，鑑於近日確診宗數回落，以及港府下月起逐步放寬防疫限制。已有新盤部署明日開售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑料，防疫措施放鬆後，一二手成交再次活躍，下月將有七至八成機會現小陽春。

在疫情肆虐下，本月至今一手成交僅錄約90宗創新低，全月料150宗，陳永傑料限聚放寬後，下月成交可望飆升至 逾千宗，有機會現小陽春。本港物業市場有價有量，加上美國加息後香港未有跟隨高利率，對市場有正面作用，今季交投量料集中上車盤。

發展商亦試水溫，由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇(251)合作，位於西南九龍維港滙II推全新銷售安排，明日起發售115伙(64伙以價單發售，51伙招標)，另於周日再推兩伙特色戶招標。64伙價單單位實用面積介乎278至807方呎，涵蓋開放式、一、二及三房，及兩個平台特色單位，折實價由671.16萬至2,265.57萬元，折實呎價由23,432至30,574元。

新鴻基地產(016)南昌站項目匯璽III於下周一推7伙招標，其中兩伙四房重售撻訂戶，截標日期為6月20日。5伙分布皇鑽匯及彗鑽匯低層，實用面積介乎1,629至2,171方呎。兩伙撻訂戶為5A座16樓B室，實用面積1,234方呎，於2018年8月以約3,174萬元成交，呎價約25,727元，另一伙5A座20樓C室，實用面積1,254方呎以約3,216萬元成交，呎價約25,646元。

嘉匯複式連車位8058萬沽

新盤錄零星成交，嘉華旗下嘉匯錄頂層複式戶以8,058萬元售出，成啟德區今年最大額成交，為第9座37及38樓B室，實用面積1,975方呎、412方呎平台，以及連一車位，實用呎價約40,800元。