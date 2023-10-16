放寬樓花按揭成效不大 本月新盤逾110宗交投 傲玟重推單位賣平逾三成突圍

樓市弱勢持續，即使金管局於9月底放寬樓花按保至跟現樓看齊，一手市況未見轉旺，成效顯然不大。此外，發展商開盤態度繼續審慎，本月迄今仍未有大型新盤展開銷售，市場預期月內登場的兩個項目，包括提供1,017伙的嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期，以及涉及1,393伙的新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」，兩盤目前仍按兵不動，令市場氣氛淡靜。綜合市場資訊，本月首15日新盤暫錄約114宗成交，與上月同期約90宗雖回升逾兩成，惟仍於低位水平徘徊。

傲玟月內累沽 18 伙 套現逾 4.25 億元

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田現樓新盤「傲玟」本月銷情不俗，據成交紀錄冊顯示，該盤月內累沽18伙，套現逾4.25億元，當中個別單位賣平超過三成。第2座12樓A室，實用面積1,403平方呎，三房間隔，於上周四(12日)以2,921.046萬元成交，呎價20,820元。翻查資料，上述單位原於2021年3月以4,366.136萬元，呎價31,120元，買家當時採用發展商提供的建築期付款計劃，惟單位於2022年4月顯示終止買賣合約。現成交價較撻訂前相比，賣平約1,445.09萬元或33.1%。