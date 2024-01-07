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地產
2024-01-07 19:15:00

政府停賣地救市 兼無新盤搶客 中原：十大屋苑本周末錄15宗買賣 創44周新高

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二手業主減價沽貨，吸引買家尋覓筍盤入市，而政府宣布暫停賣地，亦刺激買家加快入市步伐。(資料圖片)

二手業主減價沽貨，吸引買家尋覓筍盤入市，而政府宣布暫停賣地，亦刺激買家加快入市步伐。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄15宗成交，按周上升7.1%，連續3周錄雙位數成交，連升4周，更創44周新高(2023345日錄17)。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，1月首個周末暫未有一手新盤競爭，而且二手業主願意折讓沽貨，令二手交投走勢理想；加上政府宣布暫停賣地，釋出救市訊號，刺激買家加快入市步伐，令十大屋苑本周未錄15宗二手成交，反映市場對政府措施反應良好，料農曆新年前，二手樓市交投量會出現小陽春。

太古城本月累錄7

港島區方面，海怡半島及太古城均錄得成交。中原地產太古城區副區域營業董事張光耀表示，不少買家趕於農曆新年前入市，太古城現交投量小陽春，周末兩天錄4宗買賣，本月已暫錄7宗成交，平均實用呎價14,520元。其中，由該行促成恆星閣低層F室成交，單位實用面積718方呎，屬三房間隔，外望園景。業主去年8月以1,340萬元放售，最終以1,050萬元沽出，折合實用呎價14,624元。據悉，新買家為用家，原業主則於2006年以433萬元購入上址，持貨約17年，現帳面獲利617萬元，單位期內升值1.4倍。

美孚新邨最新呎價報9339

九龍區4個指標屋苑中，美孚新邨錄2宗成交，黃埔花園錄4宗，麗港城及新都城則「捧蛋」。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，樓市氣氛好轉，不少業主趕在農曆新年前沽貨，屋苑本周末錄2宗成交，較上周錄3宗減少1宗，平均實用呎價報9,339元，按周微跌1%

九龍區4個指標屋苑中，美孚新邨本周末錄得兩宗成交，最新平均呎價報9,339元。

九龍區4個指標屋苑中，美孚新邨本周末錄得兩宗成交，最新平均呎價報9,339元。

嘉湖山莊業主議幅收窄 造成拉鋸

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月交投平穩，買家入市審慎，以覓筍盤為主，但由於業主議價空間收窄，導致買賣雙方成拉鋸局面。屋苑本周末錄2宗成交，平均實用呎價8,286元，當中包括5期麗湖居4座低層E室，實用面積446方呎，採兩房間隔，最新以355萬元沽出，折合實用呎價7,960元。原業主於20196月以520萬元買入單位， 持貨4年，是次沽出帳面需蝕讓65萬元或貶值12.5%

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嘉湖山莊本月交投平穩，惟買家入市審慎，業主議幅亦收窄，買賣雙方形成拉鋸局面。

嘉湖山莊本月交投平穩，惟買家入市審慎，業主議幅亦收窄，買賣雙方形成拉鋸局面。

沙田第一城低層三房 31年升323

另外，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，節日氣氛陸續消散，整體入市氣氛有好轉，沙田第一城本周末錄1宗成交，單位為26座低層A室，實用面積447方呎，屬三房間隔，最新以510萬元成交，平均實用呎價11,409元。據悉，原業主於1993年以187萬元買入單位，持貨近31年，帳面獲利323萬元或升值1.7倍。

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